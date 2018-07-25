Для чого іменна Моня?
Які плюшки порівняно з неіменною?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 лип, 2018 08:58
Для чого іменна Моня?
Які плюшки порівняно з неіменною?
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Додано: Чет 26 лип, 2018 09:11
Додано: Чет 26 лип, 2018 09:13
Кусок картону за 150 грн...непоганий бізнес.
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Додано: Чет 26 лип, 2018 09:14
Додано: Чет 26 лип, 2018 09:27
Re: Monobank
так их реально для Украины нет
За рубежом при аренде машины часто проверяют принадлежность карты, в ДьютиФри могут сличить имя на карте и в паспорте... ну и всьоо
... делайте хоть что-нибудь!
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