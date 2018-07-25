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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 811812813814
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 08:58

Для чого іменна Моня?
Які плюшки порівняно з неіменною?
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
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В Украине - это понты!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 09:11

  Квесторе_поверніться написав:Для чого іменна Моня?
Які плюшки порівняно з неіменною?

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Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 09:13

  Bosstone написав:
  Квесторе_поверніться написав:Для чого іменна Моня?
Які плюшки порівняно з неіменною?

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Кусок картону за 150 грн...непоганий бізнес.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25256
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 09:14

  Bosstone написав:
  Квесторе_поверніться написав:Для чого іменна Моня?
Які плюшки порівняно з неіменною?

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Ну если сам создатель не знает преимуществ.
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 09:27

Re: Monobank

  Viktor написав:Ну если сам создатель не знает преимуществ.

так их реально для Украины нет :)
За рубежом при аренде машины часто проверяют принадлежность карты, в ДьютиФри могут сличить имя на карте и в паспорте... ну и всьоо
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 811812813814
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