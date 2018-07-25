Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 лип, 2018 08:58
Для чого іменна Моня?
Які плюшки порівняно з неіменною?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 26 лип, 2018 09:06
Квесторе_поверніться В Украине - это понты!
Vorlon
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Додано: Чет 26 лип, 2018 09:11
Квесторе_поверніться написав:
Для чого іменна Моня?
Які плюшки порівняно з неіменною?
Bosstone
Повідомлень: 799
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Додано: Чет 26 лип, 2018 09:13
Bosstone написав: Квесторе_поверніться написав:
Для чого іменна Моня?
Які плюшки порівняно з неіменною?
Кусок картону за 150 грн...непоганий бізнес.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 25265
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 1288 раз.
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Додано: Чет 26 лип, 2018 09:14
Bosstone написав: Квесторе_поверніться написав:
Для чого іменна Моня?
Які плюшки порівняно з неіменною?
Ну если сам создатель не знает преимуществ.
Viktor
Повідомлень: 177
З нами з: 23.05.16
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Подякували: 35 раз.
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Додано: Чет 26 лип, 2018 09:27
Viktor написав:
Ну если сам создатель не знает преимуществ.
так их реально для Украины нет
За рубежом при аренде машины часто проверяют принадлежность карты, в ДьютиФри могут сличить имя на карте и в паспорте... ну и всьоо
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Повідомлень: 25038
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2005 раз.
Подякували: 2820 раз.
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1
Додано: Чет 26 лип, 2018 10:33
clientage написав: Viktor написав:
Ну если сам создатель не знает преимуществ.
так их реально для Украины нет
За рубежом при аренде машины часто проверяют принадлежность карты, в ДьютиФри могут сличить имя на карте и в паспорте... ну и всьоо
согласен. ни разу за границей имя на карте не сличали. В Украине до сих пор половина торговых точек проводит магнитной лентой в терминале карту с пейпассом). машину в аренду не брал)
ukrmvs
Повідомлень: 17
З нами з: 22.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
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Додано: Чет 26 лип, 2018 10:51
Вроде ещё во время полета стюардессы принимают только именную+документ
Alex_ki
Повідомлень: 207
З нами з: 26.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 17 раз.
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Додано: Чет 26 лип, 2018 10:58
Alex_ki написав:
Вроде ещё во время полета стюардессы принимают только именную+документ
Сколько видел в полете - карта с чипом + ПИН. Документов никогда не требовали.
ANDRII_DNIPRO
Повідомлень: 9
З нами з: 01.07.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
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Додано: Чет 26 лип, 2018 11:12
Квесторе_поверніться написав:
Для чого іменна Моня?
Які плюшки порівняно з неіменною?
Много хомячков просило именную карту (ещё и с фото - sic!), мол, "в Европах неименные не принимают". Вот ребята и сказали "ну что ж, держите вашу именную за 150 грн.", заодно чуть-чуть отбивают расходы на выпуск обычных неименных.
sauvignon
Повідомлень: 153
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Подякували: 39 раз.
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