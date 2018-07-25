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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 лип, 2018 11:13
Alex_ki написав:
Вроде ещё во время полета стюардессы принимают только именную+документ
Похоже, что не так https://www.facebook.com/dubilet/posts/ ... 4948843552
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Додано: Чет 26 лип, 2018 11:25
Ну так это просто оффлайн-оплата, обычно у нормальных банков она включена по умолчанию, на суммы порядка до 10 евро.
А какие вы знаете нормальные банки у Неньки?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 26 лип, 2018 11:44
clientage написав:
Ну так это просто оффлайн-оплата, обычно у нормальных банков она включена по умолчанию, на суммы порядка до 10 евро.
А какие вы знаете нормальные банки у Неньки?
Только у привата оф лайн всегда работал, ну теперь значит и у мони
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Stringer
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Додано: Чет 26 лип, 2018 11:49
Stringer написав:
Только у привата оф лайн всегда работал, ну теперь значит и у мони
У УкрЭксИма работает, я проверил
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 26 лип, 2018 11:58
clientage написав:
Ну так это просто оффлайн-оплата, обычно у нормальных банков она включена по умолчанию, на суммы порядка до 10 евро.
А какие вы знаете нормальные банки у Неньки?
Хвилюються за вас банки, щоб дебетку у овер не загнали, а ви невдячний...
P.S. ТАСьку тестував хто-небудь??
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Чет 26 лип, 2018 12:01
klug написав:
Хвилюються за вас банки, щоб дебетку у овер не загнали, а ви невдячний...
Да, овер тут возможен
Это оффлайн списание может и через неделю пройти, када гроши на карте уже все и потрачены... ту нуна бдеть
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clientage
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Додано: Чет 26 лип, 2018 12:06
klug
ТАС и Прокредит работают.
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Amid
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Додано: Чет 26 лип, 2018 12:11
clientage написав:
Ну так это просто оффлайн-оплата...
Она же доступна только через чип или ещё по бесконтакту?
Кстати, кто-то пробовал считывать карту мони через NFC приложением для Android
. Отображается перечень операций?
При считывании приватовской mastercard с индивидуальным дизайном список операций был.
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MASolomko
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Додано: Чет 26 лип, 2018 12:16
clientage mi band 2 еще любит повороты руля иногда засчитывать, то есть поездку в авто в качестве водителя
свинорыл
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yama
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Додано: Чет 26 лип, 2018 12:42
yama написав:clientage mi band 2 еще любит повороты руля иногда засчитывать, то есть поездку в авто в качестве водителя
Ещё и душ+зубы чистить с ним эффективно
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Alex_ki
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