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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 813814815816>
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 11:13

  Alex_ki написав:Вроде ещё во время полета стюардессы принимают только именную+документ

Похоже, что не так https://www.facebook.com/dubilet/posts/ ... 4948843552
Computer
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 11:25

  Computer написав:
  Alex_ki написав:Вроде ещё во время полета стюардессы принимают только именную+документ

Похоже, что не так https://www.facebook.com/dubilet/posts/ ... 4948843552

Ну так это просто оффлайн-оплата, обычно у нормальных банков она включена по умолчанию, на суммы порядка до 10 евро.
А какие вы знаете нормальные банки у Неньки? 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 11:44

  clientage написав:
  Computer написав:
  Alex_ki написав:Вроде ещё во время полета стюардессы принимают только именную+документ

Похоже, что не так https://www.facebook.com/dubilet/posts/ ... 4948843552

Ну так это просто оффлайн-оплата, обычно у нормальных банков она включена по умолчанию, на суммы порядка до 10 евро.
А какие вы знаете нормальные банки у Неньки? 8)

Только у привата оф лайн всегда работал, ну теперь значит и у мони
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 11:49

Re: Monobank

  Stringer написав:Только у привата оф лайн всегда работал, ну теперь значит и у мони

У УкрЭксИма работает, я проверил :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 11:58

  clientage написав:Ну так это просто оффлайн-оплата, обычно у нормальных банков она включена по умолчанию, на суммы порядка до 10 евро.
А какие вы знаете нормальные банки у Неньки? 8)

Хвилюються за вас банки, щоб дебетку у овер не загнали, а ви невдячний...
P.S. ТАСьку тестував хто-небудь??
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klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 12:01

Re: Monobank

  klug написав:Хвилюються за вас банки, щоб дебетку у овер не загнали, а ви невдячний...

Да, овер тут возможен :(
Это оффлайн списание может и через неделю пройти, када гроши на карте уже все и потрачены... ту нуна бдеть :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 12:06

klug
ТАС и Прокредит работают.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 12:11

  clientage написав:Ну так это просто оффлайн-оплата...
Она же доступна только через чип или ещё по бесконтакту?

Кстати, кто-то пробовал считывать карту мони через NFC приложением для Android. Отображается перечень операций?

При считывании приватовской mastercard с индивидуальным дизайном список операций был.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 12:16

clientage mi band 2 еще любит повороты руля иногда засчитывать, то есть поездку в авто в качестве водителя
свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 12:42

Re: Monobank

yama написав:clientage mi band 2 еще любит повороты руля иногда засчитывать, то есть поездку в авто в качестве водителя
Ещё и душ+зубы чистить с ним эффективно
Alex_ki
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