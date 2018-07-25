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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 813814815816
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 12:43

  MASolomko написав:
  clientage написав:Ну так это просто оффлайн-оплата...
Она же доступна только через чип или ещё по бесконтакту?

и чип и бесконтакт на УкрЭксИме точно срабатывает на оффлайне, проверено
Вот чиста полосатые не знаю как :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 813814815816
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