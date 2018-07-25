и чип и бесконтакт на УкрЭксИме точно срабатывает на оффлайне, проверено
Вот чиста полосатые не знаю как
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 лип, 2018 12:43
и чип и бесконтакт на УкрЭксИме точно срабатывает на оффлайне, проверено
Вот чиста полосатые не знаю как
... делайте хоть что-нибудь!
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