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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 лип, 2018 12:43
MASolomko написав: clientage написав:
Ну так это просто оффлайн-оплата...
Она же доступна только через чип или ещё по бесконтакту?
и чип и бесконтакт на УкрЭксИме точно срабатывает на оффлайне, проверено
Вот чиста полосатые не знаю как
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 26 лип, 2018 13:47
yama написав:clientage
mi band 2 еще любит повороты руля иногда
засчитывать, то есть поездку в авто в качестве водителя
gfit также считает езду на авто как шаги. Смартфон лежал себе спокойно возле селектора КПП
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Viktor
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Додано: Чет 26 лип, 2018 13:55
Viktor написав: yama написав:clientage
mi band 2 еще любит повороты руля иногда
засчитывать, то есть поездку в авто в качестве водителя
gfit также считает езду на авто как шаги. Смартфон лежал себе спокойно возле селектора КПП
У меня не считает, вернее за поездку в тянучках дето и может накинуть десяток шагов
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 26 лип, 2018 14:10
clientage написав: Viktor написав: yama написав:clientage
mi band 2 еще любит повороты руля иногда
засчитывать, то есть поездку в авто в качестве водителя
gfit также считает езду на авто как шаги. Смартфон лежал себе спокойно возле селектора КПП
У меня не считает, вернее за поездку в тянучках дето и может накинуть десяток шагов
Кстати, насчитало как раз в тягучке. Первая-тормоз. Насчитало прилично.
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Viktor
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Додано: Чет 26 лип, 2018 14:12
Viktor написав: clientage написав: Viktor написав:
gfit также считает езду на авто как шаги. Смартфон лежал себе спокойно возле селектора КПП
У меня не считает, вернее за поездку в тянучках дето и может накинуть десяток шагов
Кстати, насчитало как раз в тягучке. Первая-тормоз. Насчитало прилично.
Воо, хоть какая-то польза от тянучки
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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