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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 814815816817>
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 12:43

  MASolomko написав:
  clientage написав:Ну так это просто оффлайн-оплата...
Она же доступна только через чип или ещё по бесконтакту?

и чип и бесконтакт на УкрЭксИме точно срабатывает на оффлайне, проверено
Вот чиста полосатые не знаю как :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 13:47

  yama написав:clientage mi band 2 еще любит повороты руля иногда засчитывать, то есть поездку в авто в качестве водителя


gfit также считает езду на авто как шаги. Смартфон лежал себе спокойно возле селектора КПП
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 13:55

  Viktor написав:
  yama написав:clientage mi band 2 еще любит повороты руля иногда засчитывать, то есть поездку в авто в качестве водителя


gfit также считает езду на авто как шаги. Смартфон лежал себе спокойно возле селектора КПП

У меня не считает, вернее за поездку в тянучках дето и может накинуть десяток шагов
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 14:10

  clientage написав:
  Viktor написав:
  yama написав:clientage mi band 2 еще любит повороты руля иногда засчитывать, то есть поездку в авто в качестве водителя


gfit также считает езду на авто как шаги. Смартфон лежал себе спокойно возле селектора КПП

У меня не считает, вернее за поездку в тянучках дето и может накинуть десяток шагов


Кстати, насчитало как раз в тягучке. Первая-тормоз. Насчитало прилично.
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 14:12

  Viktor написав:
  clientage написав:
  Viktor написав:gfit также считает езду на авто как шаги. Смартфон лежал себе спокойно возле селектора КПП

У меня не считает, вернее за поездку в тянучках дето и может накинуть десяток шагов


Кстати, насчитало как раз в тягучке. Первая-тормоз. Насчитало прилично.

Воо, хоть какая-то польза от тянучки :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 19:02

Re: Monobank

У меня так работает
otg написав:
  chipmunk написав:
  otg написав:А приложение "моно" можно поставить на телефон с не финансовым номером?

В мене так і стоїть. Інсталював правда коли була фінсімка
У меня др тема. Хочу поставить на СДМА телефон. Т.е финсимку, которая была в ДЖСМ телефоне в него не всунешь. Вот и думаю возможно ли это?
Інкогніто
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 07:56

Re: Monobank

планшет в ремонте, я установил моно приложение на телефон жены с ее симкартой. на электронку пришло сообщение добавить аппарат в список доверенных. подтвердил и все заработало.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 08:03

Re: Monobank

  clientage написав:оффлайн-оплата, обычно у нормальных банков она включена по умолчанию

С офлайн-оплатой есть нюанс - даже если она отключена у банка, она может быть проведена при соответствующей настройке терминала, и тут нет ограничений по сумме - вне зависимости от баланса на карте причем. При чем, ввиду того что она оффлайн, не проверяется и статус/блокировки карты на стороне эмитента, только черные списки МПС.
На этом построено рад мошеннических схем.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 08:29

  Faceless написав: не проверяется и статус/блокировки карты на стороне эмитента, только черные списки МПС. На этом построено рад мошеннических схем.

Вот для чего нужно платить за внесение в этот черный список.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 08:38

Re: Monobank

BBC написав:
  Faceless написав: не проверяется и статус/блокировки карты на стороне эмитента, только черные списки МПС. На этом построено рад мошеннических схем.

Вот для чего нужно платить за внесение в этот черный список.
Банку нужно. Ибо списание с него сумм транзакций безусловное, а потом уже его проблемы - или ещё раз заплатить уже за расследование спорной операции, и ждать возврата несколько месяцев, или пытаться с клиента взыскать
Faceless
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