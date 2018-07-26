Додано: П'ят 27 лип, 2018 08:03

clientage написав: оффлайн-оплата, обычно у нормальных банков она включена по умолчанию оффлайн-оплата, обычно у нормальных банков она включена по умолчанию

С офлайн-оплатой есть нюанс - даже если она отключена у банка, она может быть проведена при соответствующей настройке терминала, и тут нет ограничений по сумме - вне зависимости от баланса на карте причем. При чем, ввиду того что она оффлайн, не проверяется и статус/блокировки карты на стороне эмитента, только черные списки МПС.На этом построено рад мошеннических схем.