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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 лип, 2018 12:43
MASolomko написав: clientage написав:
Ну так это просто оффлайн-оплата...
Она же доступна только через чип или ещё по бесконтакту?
и чип и бесконтакт на УкрЭксИме точно срабатывает на оффлайне, проверено
Вот чиста полосатые не знаю как
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 26 лип, 2018 13:47
yama написав:clientage
mi band 2 еще любит повороты руля иногда
засчитывать, то есть поездку в авто в качестве водителя
gfit также считает езду на авто как шаги. Смартфон лежал себе спокойно возле селектора КПП
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Viktor
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Додано: Чет 26 лип, 2018 13:55
Viktor написав: yama написав:clientage
mi band 2 еще любит повороты руля иногда
засчитывать, то есть поездку в авто в качестве водителя
gfit также считает езду на авто как шаги. Смартфон лежал себе спокойно возле селектора КПП
У меня не считает, вернее за поездку в тянучках дето и может накинуть десяток шагов
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 26 лип, 2018 14:10
clientage написав: Viktor написав: yama написав:clientage
mi band 2 еще любит повороты руля иногда
засчитывать, то есть поездку в авто в качестве водителя
gfit также считает езду на авто как шаги. Смартфон лежал себе спокойно возле селектора КПП
У меня не считает, вернее за поездку в тянучках дето и может накинуть десяток шагов
Кстати, насчитало как раз в тягучке. Первая-тормоз. Насчитало прилично.
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Viktor
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Додано: Чет 26 лип, 2018 14:12
Viktor написав: clientage написав: Viktor написав:
gfit также считает езду на авто как шаги. Смартфон лежал себе спокойно возле селектора КПП
У меня не считает, вернее за поездку в тянучках дето и может накинуть десяток шагов
Кстати, насчитало как раз в тягучке. Первая-тормоз. Насчитало прилично.
Воо, хоть какая-то польза от тянучки
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clientage
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Додано: Чет 26 лип, 2018 19:02
У меня так работает
otg написав: chipmunk написав: otg написав:
А приложение "моно" можно поставить на телефон с не финансовым номером?
В мене так і стоїть. Інсталював правда коли була фінсімка
У меня др тема. Хочу поставить на СДМА телефон. Т.е финсимку, которая была в ДЖСМ телефоне в него не всунешь. Вот и думаю возможно ли это?
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Інкогніто
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 07:56
планшет в ремонте, я установил моно приложение на телефон жены с ее симкартой. на электронку пришло сообщение добавить аппарат в список доверенных. подтвердил и все заработало.
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andreyiskra
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 08:03
clientage написав:
оффлайн-оплата, обычно у нормальных банков она включена по умолчанию
С офлайн-оплатой есть нюанс - даже если она отключена у банка, она может быть проведена при соответствующей настройке терминала, и тут нет ограничений по сумме - вне зависимости от баланса на карте причем. При чем, ввиду того что она оффлайн, не проверяется и статус/блокировки карты на стороне эмитента, только черные списки МПС.
На этом построено рад мошеннических схем.
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Faceless
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 08:29
Faceless написав:
не проверяется и статус/блокировки карты на стороне эмитента, только черные списки МПС. На этом построено рад мошеннических схем.
Вот для чего нужно платить за внесение в этот черный список.
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 08:38
BBC написав: Faceless написав:
не проверяется и статус/блокировки карты на стороне эмитента, только черные списки МПС. На этом построено рад мошеннических схем.
Вот для чего нужно платить за внесение в этот черный список.
Банку нужно. Ибо списание с него сумм транзакций безусловное, а потом уже его проблемы - или ещё раз заплатить уже за расследование спорной операции, и ждать возврата несколько месяцев, или пытаться с клиента взыскать
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Faceless
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