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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 815816817818>
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 08:54

  Amid написав:klug
ТАС и Прокредит работают.

Не работают ТАСовские офлайн.
У них все офлайновые лимиты в 0 установлены.
JIEKJIEPK
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 09:39

Re: Monobank

Если заблокировать карту в приложении , в целях безопасности , а потом снять блокировку , перед оплатой , то как быстро это происходит на практике ?
ALEX66
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 09:47

ALEX66
А какой смысл сего действа? Если расчёты в Интернет блокированы? Боитесь, что украдут карту и начнут по 100 гривен бесконтактно сериями платить в магазинах?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 09:56

JIEKJIEPK

Лично с чипованной Б5 платил на борту МАУ, причём, несколько раз. У меня всё работает.
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:01

Amid
MC World (нового дизайна) или MC Debit Standard (старого)?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:01

  Vorlon написав:ALEX66
А какой смысл сего действа? Если расчёты в Интернет блокированы? Боитесь, что украдут карту и начнут по 100 гривен бесконтактно сериями платить в магазинах?

Ну если есть такая функция в приложении , а лимиты на снятие в банкомате и оплаты в торговой сети установить нельзя , то почему бы её не использовать ?
Кстати , почему не предусмотрена установка лимитов , а только на интернет ?
ALEX66
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:04

Vorlon
Оформлял дополнительную с чипом и пейпасом. Тёмно-синяя такая.
UPD. Посмотрел в ТАС24, написано - "MasterCard Debit Standard безконтактна"
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:12

Re: Monobank

  Vorlon написав:Боитесь, что украдут карту и начнут по 100 гривен бесконтактно сериями платить в магазинах?


боятись треба, ібо вже давно пасуть-крадуть ваші пейпаси/пейвейви
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:18

greenozon
Реальные случаи есть на нашей территории есть? И сколько они успеют снять пока их не заблокируют нафиг? Несколько платежей скорее всего. Терминал же не сам по себе, а привязан к обслуживающему банку и т.д. и т.п.

  ALEX66 написав:Ну если есть такая функция в приложении , а лимиты на снятие в банкомате и оплаты в торговой сети установить нельзя , то почему бы её не использовать ?
Кстати , почему не предусмотрена установка лимитов ,

Вот я и прошу вас объяснить, зачем вам лимиты с чиповой картой? Иначе говоря, опишите как у вас будут отнимать ваши деньги ;)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:47

  Vorlon написав:greenozon
Реальные случаи есть на нашей территории есть? И сколько они успеют снять пока их не заблокируют нафиг? Несколько платежей скорее всего. Терминал же не сам по себе, а привязан к обслуживающему банку и т.д. и т.п.

  ALEX66 написав:Ну если есть такая функция в приложении , а лимиты на снятие в банкомате и оплаты в торговой сети установить нельзя , то почему бы её не использовать ?
Кстати , почему не предусмотрена установка лимитов ,

Вот я и прошу вас объяснить, зачем вам лимиты с чиповой картой? Иначе говоря, опишите как у вас будут отнимать ваши деньги ;)

Как будут или не будут - я не знаю , но если бы была возможность установки лимитов для банкоматов и торговой сети ( отдельные ) , то было бы лучше .
В Альфе , Привате , УкрСибе у меня тоже есть карты с чипом , но там в ИБ есть возможность установки лимитов на разные операции .
ALEX66
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