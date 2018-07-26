Не работают ТАСовские офлайн.
У них все офлайновые лимиты в 0 установлены.
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 08:54
Додано: П'ят 27 лип, 2018 09:39
Re: Monobank
Если заблокировать карту в приложении , в целях безопасности , а потом снять блокировку , перед оплатой , то как быстро это происходит на практике ?
Додано: П'ят 27 лип, 2018 09:47
ALEX66
А какой смысл сего действа? Если расчёты в Интернет блокированы? Боитесь, что украдут карту и начнут по 100 гривен бесконтактно сериями платить в магазинах?
Додано: П'ят 27 лип, 2018 09:56
JIEKJIEPK
Лично с чипованной Б5 платил на борту МАУ, причём, несколько раз. У меня всё работает.
Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:01
Ну если есть такая функция в приложении , а лимиты на снятие в банкомате и оплаты в торговой сети установить нельзя , то почему бы её не использовать ?
Кстати , почему не предусмотрена установка лимитов , а только на интернет ?
Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:04
Vorlon
Оформлял дополнительную с чипом и пейпасом. Тёмно-синяя такая.
UPD. Посмотрел в ТАС24, написано - "MasterCard Debit Standard безконтактна"
Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:12
Re: Monobank
боятись треба, ібо вже давно пасуть-крадуть ваші пейпаси/пейвейви
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:18
greenozon
Реальные случаи есть на нашей территории есть? И сколько они успеют снять пока их не заблокируют нафиг? Несколько платежей скорее всего. Терминал же не сам по себе, а привязан к обслуживающему банку и т.д. и т.п.
Вот я и прошу вас объяснить, зачем вам лимиты с чиповой картой? Иначе говоря, опишите как у вас будут отнимать ваши деньги
Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:47
Как будут или не будут - я не знаю , но если бы была возможность установки лимитов для банкоматов и торговой сети ( отдельные ) , то было бы лучше .
В Альфе , Привате , УкрСибе у меня тоже есть карты с чипом , но там в ИБ есть возможность установки лимитов на разные операции .
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