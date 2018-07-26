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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 815816817818
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:56

  ALEX66 написав:Как будут или не будут - я не знаю , но если бы была возможность установки лимитов для банкоматов и торговой сети ( отдельные ) , то было бы лучше .
В .... Привате ..... у меня тоже есть карты с чипом , но там в ИБ есть возможность установки лимитов на разные операции .


А где в П24 (Андроид версия) есть такое?
Только лимиты на расчеты в сети в Card menu есть.
justit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:59

  justit написав:
  ALEX66 написав:Как будут или не будут - я не знаю , но если бы была возможность установки лимитов для банкоматов и торговой сети ( отдельные ) , то было бы лучше .
В .... Привате ..... у меня тоже есть карты с чипом , но там в ИБ есть возможность установки лимитов на разные операции .


А где в П24 (Андроид версия) есть такое?
Только лимиты на расчеты в сети в Card menu есть.

В Приват24 , в обычной версии с браузера , настройка карты .
ALEX66
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 11:20

  Amid написав:JIEKJIEPK

Лично с чипованной Б5 платил на борту МАУ, причём, несколько раз. У меня всё работает.

Значит можете оспорить.
6 лет, с момента выпуска первого, на Таскомовских чипах стоят нулевые офлайновые лимиты.
И менять никто не собирается.
У них даже на MC World Elite они нулевые.
JIEKJIEPK
 
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  #<1 ... 815816817818
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