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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:56
ALEX66 написав:
Как будут или не будут - я не знаю , но если бы была возможность установки лимитов для банкоматов и торговой сети ( отдельные ) , то было бы лучше .
В .... Привате
..... у меня тоже есть карты с чипом , но там в ИБ есть возможность установки лимитов на разные операции .
А где в П24
(Андроид версия) есть такое?
Только лимиты на расчеты в сети в Card menu есть.
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justit
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:59
justit написав: ALEX66 написав:
Как будут или не будут - я не знаю , но если бы была возможность установки лимитов для банкоматов и торговой сети ( отдельные ) , то было бы лучше .
В .... Привате
..... у меня тоже есть карты с чипом , но там в ИБ есть возможность установки лимитов на разные операции .
А где в П24
(Андроид версия) есть такое?
Только лимиты на расчеты в сети в Card menu есть.
В Приват24 , в обычной версии с браузера , настройка карты .
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ALEX66
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 11:20
Amid написав:JIEKJIEPK
Лично с чипованной Б5 платил на борту МАУ, причём, несколько раз. У меня всё работает.
Значит можете оспорить.
6 лет, с момента выпуска первого, на Таскомовских чипах стоят нулевые офлайновые лимиты.
И менять никто не собирается.
У них даже на MC World Elite они нулевые.
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JIEKJIEPK
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