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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 815816817818
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:56

  ALEX66 написав:Как будут или не будут - я не знаю , но если бы была возможность установки лимитов для банкоматов и торговой сети ( отдельные ) , то было бы лучше .
В .... Привате ..... у меня тоже есть карты с чипом , но там в ИБ есть возможность установки лимитов на разные операции .


А где в П24 (Андроид версия) есть такое?
Только лимиты на расчеты в сети в Card menu есть.
justit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:59

  justit написав:
  ALEX66 написав:Как будут или не будут - я не знаю , но если бы была возможность установки лимитов для банкоматов и торговой сети ( отдельные ) , то было бы лучше .
В .... Привате ..... у меня тоже есть карты с чипом , но там в ИБ есть возможность установки лимитов на разные операции .


А где в П24 (Андроид версия) есть такое?
Только лимиты на расчеты в сети в Card menu есть.

В Приват24 , в обычной версии с браузера , настройка карты .
ALEX66
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 11:20

  Amid написав:JIEKJIEPK

Лично с чипованной Б5 платил на борту МАУ, причём, несколько раз. У меня всё работает.

Значит можете оспорить.
6 лет, с момента выпуска первого, на Таскомовских чипах стоят нулевые офлайновые лимиты.
И менять никто не собирается.
У них даже на MC World Elite они нулевые.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 11:36

JIEKJIEPK
Чтобы из-за 200 баксов меня больше на борт МАУ не пустили :).
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 12:27

Re: Monobank

  JIEKJIEPK написав:Не работают ТАСовские офлайн.

Работают. Во время "закрытого" теста Викенда был один из моментов, когда в результате оффлайн-операции одна из транзакций в самолёте развернулась некорректным образом, его оперативно исправили.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 13:17

Привіти,

а що чутно за валютні картки, чув краєм вуха що начебто планують таке?
root
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 13:21

  root написав:а що чутно за валютні картки, чув краєм вуха що начебто планують таке?

То же, что и про валютные депозиты.
Т.е. только планы, которые регулярно передвигаются по срокам
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:21

  root написав:Привіти,

а що чутно за валютні картки, чув краєм вуха що начебто планують таке?


Так, робота кипить. Сподіваємось, що вже скоро запустимо такую можливість ;)
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:57

  greenozon написав:
  Vorlon написав:Боитесь, что украдут карту и начнут по 100 гривен бесконтактно сериями платить в магазинах?


боятись треба, ібо вже давно пасуть-крадуть ваші пейпаси/пейвейви
всякі жоріки і інші крадуни, наприклад:

http://img1.joyreactor.cc/pics/post/гифки-терминал-спина-Бесконтактная-оплата-4607971.gif

Во-первых "спереть" можно не более лимита по бесконтакту без ввода пина, во-вторых - сразу известен номер терминала, торговец, любая жалоба на мошенничество и торговца прикроют, это тупо.
В-третьих - Зображення
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:58

Faceless
Сейчас уже и кошельки с такой защитой делают.
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