Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:56
ALEX66 написав:
Как будут или не будут - я не знаю , но если бы была возможность установки лимитов для банкоматов и торговой сети ( отдельные ) , то было бы лучше .
В ....
Привате
..... у меня тоже есть карты с чипом , но там в ИБ есть возможность установки лимитов на разные операции .
А где в
П24
(Андроид версия) есть такое?
Только лимиты на расчеты в сети в Card menu есть.
justit
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:59
justit написав: ALEX66 написав:
Как будут или не будут - я не знаю , но если бы была возможность установки лимитов для банкоматов и торговой сети ( отдельные ) , то было бы лучше .
В ....
Привате
..... у меня тоже есть карты с чипом , но там в ИБ есть возможность установки лимитов на разные операции .
А где в
П24
(Андроид версия) есть такое?
Только лимиты на расчеты в сети в Card menu есть.
В Приват24 , в обычной версии с браузера , настройка карты .
ALEX66
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 11:20
Amid написав: JIEKJIEPK
Лично с чипованной Б5 платил на борту МАУ, причём, несколько раз. У меня всё работает.
Значит можете оспорить.
6 лет, с момента выпуска первого, на Таскомовских чипах стоят нулевые офлайновые лимиты.
И менять никто не собирается.
У них даже на MC World Elite они нулевые.
JIEKJIEPK
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 11:36
JIEKJIEPK
Чтобы из-за 200 баксов меня больше на борт МАУ не пустили
.
Amid
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 12:27
JIEKJIEPK написав:
Не работают ТАСовские офлайн.
Работают. Во время "закрытого" теста Викенда был один из моментов, когда в результате оффлайн-операции одна из транзакций в самолёте развернулась некорректным образом, его оперативно исправили.
sauvignon
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 13:17
Привіти,
а що чутно за валютні картки, чув краєм вуха що начебто планують таке?
root
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 13:21
root написав:
а що чутно за валютні картки, чув краєм вуха що начебто планують таке?
То же, что и про валютные депозиты.
Т.е. только планы, которые регулярно передвигаются по срокам
Грйс-мэн
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:21
root написав:
Привіти,
а що чутно за валютні картки, чув краєм вуха що начебто планують таке?
Так, робота кипить. Сподіваємось, що вже скоро запустимо такую можливість
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:57
greenozon написав: Vorlon написав:
Боитесь, что украдут карту и начнут по 100 гривен бесконтактно сериями платить в магазинах?
боятись треба, ібо вже давно пасуть-крадуть ваші пейпаси/пейвейви
всякі жоріки і інші крадуни, наприклад:
http://img1.joyreactor.cc/pics/post/
гифки-терминал-спина-Бесконтактная-оплата-4607971.gif
Во-первых "спереть" можно не более лимита по бесконтакту без ввода пина, во-вторых - сразу известен номер терминала, торговец, любая жалоба на мошенничество и торговца прикроют, это тупо.
В-третьих -
Faceless
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:58
Faceless Сейчас уже и кошельки с такой защитой делают.
maxim2014
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