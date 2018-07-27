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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 лип, 2018 19:50
Мошенничество по бесконтакту сделали просто невыгодным. Платежная система система в каждой стране сама выбирает суммы, оплата которых по данному виду платежа проходит без ПИН.
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MASolomko
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