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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 816817818819
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 19:50

Re: Monobank

Мошенничество по бесконтакту сделали просто невыгодным. Платежная система система в каждой стране сама выбирает суммы, оплата которых по данному виду платежа проходит без ПИН.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 21:27

В Україні поповнити валютою в терміналі можна, і зарахуються кошти у валюті картки, отримані в результаті обміну по курсу, вказаному в додатку (+-1 копійка). Як щодо поповнень в терміналах за кордоном? Чи є можливість, які комісії?
042013
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 12:13

  monobank_ua написав:
  root написав:Привіти,

а що чутно за валютні картки, чув краєм вуха що начебто планують таке?


Так, робота кипить. Сподіваємось, що вже скоро запустимо такую можливість ;)

Валютный депо я б тут открыл .
Гривню на депо сейчас держать стрем , к концу года прогноз курса 30 .
ALEX66
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 12:53

Re: Monobank

  ALEX66 написав:к концу года прогноз курса 30 .

а до наступного літа?
всі в курсі що взимку валютний психоз :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 13:44

Re: Monobank

Учитывая что сейчас курс перешагнул планку 27, пенсам задержали выплаты, то...
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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