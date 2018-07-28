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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 лип, 2018 19:50
Re: Monobank
Мошенничество по бесконтакту сделали просто невыгодным. Платежная система система в каждой стране сама выбирает суммы, оплата которых по данному виду платежа проходит без ПИН.
Додано: П'ят 27 лип, 2018 21:27
В Україні поповнити валютою в терміналі можна, і зарахуються кошти у валюті картки, отримані в результаті обміну по курсу, вказаному в додатку (+-1 копійка). Як щодо поповнень в терміналах за кордоном? Чи є можливість, які комісії?
Додано: Суб 28 лип, 2018 12:13
Додано: Суб 28 лип, 2018 12:53
Re: Monobank
а до наступного літа?
всі в курсі що взимку валютний психоз
+50грн !
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Додано: Суб 28 лип, 2018 13:44
Re: Monobank
Учитывая что сейчас курс перешагнул планку 27, пенсам задержали выплаты, то...
Свинорыл 80lvl
Додано: Суб 28 лип, 2018 15:56
В-четвертых
Если судить по видяхе (ну той, где ANZ терминал), то терминал нужно к карману штанов было понести.
А у нас тут не Америка, владелец терминала может и "с ноги" приветствие получить
Ну блин.
Шо, опять? (с) Вовк
Додано: Суб 28 лип, 2018 18:39
Re: Monobank
беріть приклад із любопитної - старожил форуму і дуже розумна депо-жінка!
вкладає депоштки на Н років включно із гривнею!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
Додано: Суб 28 лип, 2018 22:12
да, пробовали
в категорию Продукты и супермаркеты попадаетpharus
Додано: Суб 28 лип, 2018 23:34
Погашение задолженности в другом банке .
Предложение от банка: погасить задолженность в другом банке с карты Моно ( кредитными средствами ? ) без 4% комиссии ? ( вроде бы ).
Такая операция входит в грейс-период ?
Додано: Суб 28 лип, 2018 23:39
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