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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 817818819820
Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 23:42

  ALEX66 написав:Предложение от банка: погасить задолженность в другом банке с карты Моно ( кредитными средствами ? ) без 4% комиссии ? ( вроде бы ).
Такая операция входит в грейс-период ?

Да. Как покупка
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 23:47

  greenozon написав:
  ALEX66 написав:Гривню на депо сейчас держать стрем , к концу года прогноз курса 30 .


беріть приклад із любопитної - старожил форуму і дуже розумна депо-жінка!
вкладає депоштки на Н років включно із гривнею! :)

У каждого есть своя стратегия и тактика .
Не всегда получается хорошо два раза подряд .
ALEX66
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 23:50

  Вкладчик1234 написав:
  ALEX66 написав:Предложение от банка: погасить задолженность в другом банке с карты Моно ( кредитными средствами ? ) без 4% комиссии ? ( вроде бы ).
Такая операция входит в грейс-период ?

Да. Как покупка

А как нужно это делать - через р2р моно ?
Или через р2р Привата ( например ) ?
ALEX66
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 00:53

  ALEX66 написав:А как нужно это делать - через р2р моно ?
Или через р2р Привата ( например ) ?

Конечно через моно.
По памяти: жмёте на само это сообщение, и там покажет суммы задолженности из бюро кредитных историй, и предложит выбрать что погасить. Сумму можно редактировать. Например, сделать больше, если были ещё траты. Далее указываете номер карты куда гасить
Всё IMHO
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  #<1 ... 817818819820
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