Да. Как покупка
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 лип, 2018 23:42
Да. Как покупка
Всё IMHO
Додано: Суб 28 лип, 2018 23:47
У каждого есть своя стратегия и тактика .
Не всегда получается хорошо два раза подряд .
Додано: Суб 28 лип, 2018 23:50
Додано: Нед 29 лип, 2018 00:53
Конечно через моно.
По памяти: жмёте на само это сообщение, и там покажет суммы задолженности из бюро кредитных историй, и предложит выбрать что погасить. Сумму можно редактировать. Например, сделать больше, если были ещё траты. Далее указываете номер карты куда гасить
Всё IMHO
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