|
|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 лип, 2018 23:42
ALEX66 написав:
Предложение от банка: погасить задолженность в другом банке с карты Моно ( кредитными средствами ? ) без 4% комиссии ? ( вроде бы ).
Такая операция входит в грейс-период ?
Да. Как покупка
Всё IMHO
-
Вкладчик1234
-
-
- Повідомлень: 5866
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 3846 раз.
- Подякували: 1274 раз.
-
- Профіль
-
2
1
2
Додано: Суб 28 лип, 2018 23:47
greenozon написав: ALEX66 написав:
Гривню на депо сейчас держать стрем , к концу года прогноз курса 30 .
беріть приклад із любопитної - старожил форуму і дуже розумна депо-жінка!
вкладає депоштки на Н років включно із гривнею!
У каждого есть своя стратегия и тактика .
Не всегда получается хорошо два раза подряд .
-
ALEX66
-
-
- Повідомлень: 4771
- З нами з: 04.12.09
- Подякував: 247 раз.
- Подякували: 181 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 28 лип, 2018 23:50
Вкладчик1234 написав: ALEX66 написав:
Предложение от банка: погасить задолженность в другом банке с карты Моно ( кредитными средствами ? ) без 4% комиссии ? ( вроде бы ).
Такая операция входит в грейс-период ?
Да. Как покупка
А как нужно это делать - через р2р моно ?
Или через р2р Привата ( например ) ?
-
ALEX66
-
-
- Повідомлень: 4771
- З нами з: 04.12.09
- Подякував: 247 раз.
- Подякували: 181 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 29 лип, 2018 00:53
ALEX66 написав:
А как нужно это делать - через р2р моно ?
Или через р2р Привата ( например ) ?
Конечно через моно.
По памяти: жмёте на само это сообщение, и там покажет суммы задолженности из бюро кредитных историй, и предложит выбрать что погасить. Сумму можно редактировать. Например, сделать больше, если были ещё траты. Далее указываете номер карты куда гасить
Всё IMHO
-
Вкладчик1234
-
-
- Повідомлень: 5866
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 3846 раз.
- Подякували: 1274 раз.
-
- Профіль
-
2
1
2
Додано: Нед 29 лип, 2018 10:00
Вкладчик1234
Спасибо , надо попробовать , в следующем месяце .
-
ALEX66
-
-
- Повідомлень: 4771
- З нами з: 04.12.09
- Подякував: 247 раз.
- Подякували: 181 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 29 лип, 2018 22:26
Ребята, подскажите, как правильнее сделать: надо перекинуть на карту мони фонд, на другой стороне открыты оплаты в интернет на 100 к в месяц.1:перекидывать сразу все 200 к,2:разбить на две части,3:перекинуть 100 к,а другие 100 по реквизитам или ждать следующего месяца.Нужен вариант без гемона и финпроверки.
-
melkh
-
-
- Повідомлень: 452
- З нами з: 14.07.10
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 29 лип, 2018 22:44
melkh написав:
Ребята, подскажите, как правильнее сделать: надо перекинуть на карту мони фонд, на другой стороне открыты оплаты в интернет на 100 к в месяц.1:перекидывать сразу все 200 к,2:разбить на две части,3:перекинуть 100 к,а другие 100 по реквизитам или ждать следующего месяца.Нужен вариант без гемона и финпроверки.
До 250К/месяц обещали не трогать.
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 3457
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 238 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|