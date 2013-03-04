|
|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 лип, 2018 10:26
IMPRINTER написав:
о чем в договоре было? )
что горох обязуется не ипать за суммы до 250 к? )
Да.
Пункт 4.3.13.1.
Точнее, никто не обещает не ипать за суммы до 250к. Но за суммы больше 250к. - точно ))
-
makor06
-
-
- Повідомлень: 1063
- З нами з: 21.05.14
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 110 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 лип, 2018 10:26
4.3.13. Для здійснення контролю за дотриманням клієнтами Банку вимог законодавства в частині
заборони здійснювати операції по рахунку фізичної особи, пов’язані із підприємницькою діяльністю, та
контролю за відповідністю операцій клієнта його фінансовому стану Банк має право вжити наступні
заходи:
4.3.13.1. Грошові кошти, які надійшли для поповнення Платіжної картки Клієнта, обліковуватимуться
(зберігатимуться) на транзитному рахунку № 2924 до дня завершення документальної перевірки Банком
джерел походження коштів у наступних випадках:
- сума разової прибуткової операції за поточним рахунком або сума всіх зарахувань грошових коштів на
поточні рахунки Клієнта протягом одного календарного місяця, з урахуванням поточного надходження,
перевищує 250 000,00 (двісті п‘ятдесят тисяч) гривень;
- сума всіх зарахувань грошових коштів на поточні рахунки Клієнта сумарно протягом двох календарних
місяців поспіль, з урахуванням поточного надходження, перевищуватиме 500 000,00 ( п‘ятсот тисяч)
гривень.
4.3.13.2. Умови п. 4.3.13.1 не поширюються на операції, пов‘язані з розміщенням депозиту.
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 25066
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2006 раз.
- Подякували: 2825 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 30 лип, 2018 10:28
makor06 написав: IMPRINTER написав:
о чем в договоре было? )
что горох обязуется не ипать за суммы до 250 к? )
Да.
Пункт 4.3.13.1.
Точнее, никто не обещает не ипать за суммы до 250к. Но за суммы больше 250к. - точно ))
ну вот и не путайте это )
вам написали что гарантированно выипут за 250, но то что до 250 не будут - не сказано )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 34645
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 204 раз.
- Подякували: 5498 раз.
-
- Профіль
-
9
3
2
Додано: Пон 30 лип, 2018 10:30
но считают то календарными месяцами
-
makor06
-
-
- Повідомлень: 1063
- З нами з: 21.05.14
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 110 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 лип, 2018 10:48
IMPRINTER написав:
вам написали что гарантированно выипут за 250, но то что до 250 не будут - не сказано )
Финмон тут жёсткий. Чтоб получить на карту свои же деньги, которые сам себе отправил свифтом, пришлось чуть ли не анализ кала им в вайбер присылать. В других банках переводы от себя самому себе автоматом залетают. А им, видите ли, интересно каким образом эти деньги появились на том счету, с которого отправляю. Разве это вообще должно касаться банка?
-
safonovstanislav
-
-
- Повідомлень: 1653
- З нами з: 10.05.14
- Подякував: 105 раз.
- Подякували: 196 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 лип, 2018 11:37
safonovstanislav написав: IMPRINTER написав:
вам написали что гарантированно выипут за 250, но то что до 250 не будут - не сказано )
Финмон тут жёсткий. Чтоб получить на карту свои же деньги, которые сам себе отправил свифтом, пришлось чуть ли не анализ кала им в вайбер присылать. В других банках переводы от себя самому себе автоматом залетают. А им, видите ли, интересно каким образом эти деньги появились на том счету, с которого отправляю. Разве это вообще должно касаться банка?
Вот именно, банк проверяет легальность на стадии взода к себе. А тот банк в свою очередь к себе.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 34645
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 204 раз.
- Подякували: 5498 раз.
-
- Профіль
-
9
3
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|