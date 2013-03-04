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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 818819820821
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 10:26

  IMPRINTER написав:о чем в договоре было? )
что горох обязуется не ипать за суммы до 250 к? )


Да.

Пункт 4.3.13.1.

Точнее, никто не обещает не ипать за суммы до 250к. Но за суммы больше 250к. - точно ))
makor06
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 10:26

4.3.13. Для здійснення контролю за дотриманням клієнтами Банку вимог законодавства в частині
заборони здійснювати операції по рахунку фізичної особи, пов’язані із підприємницькою діяльністю, та
контролю за відповідністю операцій клієнта його фінансовому стану Банк має право вжити наступні
заходи:
4.3.13.1. Грошові кошти, які надійшли для поповнення Платіжної картки Клієнта, обліковуватимуться
(зберігатимуться) на транзитному рахунку № 2924 до дня завершення документальної перевірки Банком
джерел походження коштів у наступних випадках:
- сума разової прибуткової операції за поточним рахунком або сума всіх зарахувань грошових коштів на
поточні рахунки Клієнта протягом одного календарного місяця, з урахуванням поточного надходження,
перевищує 250 000,00 (двісті п‘ятдесят тисяч) гривень;
- сума всіх зарахувань грошових коштів на поточні рахунки Клієнта сумарно протягом двох календарних
місяців поспіль, з урахуванням поточного надходження, перевищуватиме 500 000,00 ( п‘ятсот тисяч)
гривень.
4.3.13.2. Умови п. 4.3.13.1 не поширюються на операції, пов‘язані з розміщенням депозиту.
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 10:28

  makor06 написав:
  IMPRINTER написав:о чем в договоре было? )
что горох обязуется не ипать за суммы до 250 к? )


Да.

Пункт 4.3.13.1.

Точнее, никто не обещает не ипать за суммы до 250к. Но за суммы больше 250к. - точно ))


ну вот и не путайте это )
вам написали что гарантированно выипут за 250, но то что до 250 не будут - не сказано )
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 10:30

Re: Monobank

но считают то календарными месяцами
makor06
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 10:48

  IMPRINTER написав:вам написали что гарантированно выипут за 250, но то что до 250 не будут - не сказано )

Финмон тут жёсткий. Чтоб получить на карту свои же деньги, которые сам себе отправил свифтом, пришлось чуть ли не анализ кала им в вайбер присылать. В других банках переводы от себя самому себе автоматом залетают. А им, видите ли, интересно каким образом эти деньги появились на том счету, с которого отправляю. Разве это вообще должно касаться банка?
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 11:37

  safonovstanislav написав:
  IMPRINTER написав:вам написали что гарантированно выипут за 250, но то что до 250 не будут - не сказано )

Финмон тут жёсткий. Чтоб получить на карту свои же деньги, которые сам себе отправил свифтом, пришлось чуть ли не анализ кала им в вайбер присылать. В других банках переводы от себя самому себе автоматом залетают. А им, видите ли, интересно каким образом эти деньги появились на том счету, с которого отправляю. Разве это вообще должно касаться банка?


Вот именно, банк проверяет легальность на стадии взода к себе. А тот банк в свою очередь к себе.
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IMPRINTER
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  #<1 ... 818819820821
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