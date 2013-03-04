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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 лип, 2018 10:26
IMPRINTER написав:
о чем в договоре было? )
что горох обязуется не ипать за суммы до 250 к? )
Да.
Пункт 4.3.13.1.
Точнее, никто не обещает не ипать за суммы до 250к. Но за суммы больше 250к. - точно ))
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makor06
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Додано: Пон 30 лип, 2018 10:26
4.3.13. Для здійснення контролю за дотриманням клієнтами Банку вимог законодавства в частині
заборони здійснювати операції по рахунку фізичної особи, пов’язані із підприємницькою діяльністю, та
контролю за відповідністю операцій клієнта його фінансовому стану Банк має право вжити наступні
заходи:
4.3.13.1. Грошові кошти, які надійшли для поповнення Платіжної картки Клієнта, обліковуватимуться
(зберігатимуться) на транзитному рахунку № 2924 до дня завершення документальної перевірки Банком
джерел походження коштів у наступних випадках:
- сума разової прибуткової операції за поточним рахунком або сума всіх зарахувань грошових коштів на
поточні рахунки Клієнта протягом одного календарного місяця, з урахуванням поточного надходження,
перевищує 250 000,00 (двісті п‘ятдесят тисяч) гривень;
- сума всіх зарахувань грошових коштів на поточні рахунки Клієнта сумарно протягом двох календарних
місяців поспіль, з урахуванням поточного надходження, перевищуватиме 500 000,00 ( п‘ятсот тисяч)
гривень.
4.3.13.2. Умови п. 4.3.13.1 не поширюються на операції, пов‘язані з розміщенням депозиту.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 30 лип, 2018 10:28
makor06 написав: IMPRINTER написав:
о чем в договоре было? )
что горох обязуется не ипать за суммы до 250 к? )
Да.
Пункт 4.3.13.1.
Точнее, никто не обещает не ипать за суммы до 250к. Но за суммы больше 250к. - точно ))
ну вот и не путайте это )
вам написали что гарантированно выипут за 250, но то что до 250 не будут - не сказано )
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Додано: Пон 30 лип, 2018 10:30
но считают то календарными месяцами
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makor06
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Додано: Пон 30 лип, 2018 10:48
IMPRINTER написав:
вам написали что гарантированно выипут за 250, но то что до 250 не будут - не сказано )
Финмон тут жёсткий. Чтоб получить на карту свои же деньги, которые сам себе отправил свифтом, пришлось чуть ли не анализ кала им в вайбер присылать. В других банках переводы от себя самому себе автоматом залетают. А им, видите ли, интересно каким образом эти деньги появились на том счету, с которого отправляю. Разве это вообще должно касаться банка?
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safonovstanislav
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Додано: Пон 30 лип, 2018 11:37
safonovstanislav написав: IMPRINTER написав:
вам написали что гарантированно выипут за 250, но то что до 250 не будут - не сказано )
Финмон тут жёсткий. Чтоб получить на карту свои же деньги, которые сам себе отправил свифтом, пришлось чуть ли не анализ кала им в вайбер присылать. В других банках переводы от себя самому себе автоматом залетают. А им, видите ли, интересно каким образом эти деньги появились на том счету, с которого отправляю. Разве это вообще должно касаться банка?
Вот именно, банк проверяет легальность на стадии взода к себе. А тот банк в свою очередь к себе.
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Додано: Пон 30 лип, 2018 12:59
Читал, что можно карту котика оформить:
-- по ссылке гороха/дубилета и получить кеш-бек 100 грн;
-- по промо-ссылке, которая позволит бесплатно оформить годовую страховку на каждый день.
Что из этих двух лучше выбрать?
Если возникает страховой случай, то заявка на компенсацию можно удалённо отправить или надо куда идти на поклон? Как потом можно отказаться от платного продления страховки?
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MASolomko
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Додано: Пон 30 лип, 2018 14:12
MASolomko написав:
Читал, что можно карту котика оформить:
-- по ссылке гороха/дубилета и получить кеш-бек 100 грн;
-- по промо-ссылке, которая позволит бесплатно оформить годовую страховку на каждый день.
Что из этих двух лучше выбрать?
Если возникает страховой случай, то заявка на компенсацию можно удалённо отправить или надо куда идти на поклон? Как потом можно отказаться от платного продления страховки?
Я думаю, этот вопрос стоит задать автору промоссылки. Это же не официальная акция монобанка, а какой-то сотрудник страховой выложил свою реф ссылку.
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inflew
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Додано: Пон 30 лип, 2018 14:22
inflew написав:
Я думаю, этот вопрос стоит задать автору промоссылки. Это же не официальная акция монобанка, а какой-то сотрудник страховой выложил свою реф ссылку.
Приходили бумажные письма НЕклиентам монобанка (от монобанка) с такой заманухой.
99,999% слив инфо был из привата, т.к. пришло моему родственнику с немаленьким депо в привате, и ещё парой старых пустых зарплаток в других банках
Всё IMHO
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Додано: Пон 30 лип, 2018 14:23
А если оформить именную карту, то обычная перестанет действовать, так? Две карты сразу хотелось бы...
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N0mad
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