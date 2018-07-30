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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 лип, 2018 15:37
N0mad написав:
А если оформить именную карту, то обычная перестанет действовать, так? Две карты сразу хотелось бы...
Да, пока что единственный вариант допки это Google pay
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Додано: Пон 30 лип, 2018 15:52
HackStock написав: N0mad написав:
А если оформить именную карту, то обычная перестанет действовать, так? Две карты сразу хотелось бы...
Да, пока что единственный вариант допки это Google pay
А не пробовали несколько токенов под ГПэй выпустить, на разных телепонах с одним гугл-экком?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 30 лип, 2018 16:17
clientage написав: HackStock написав: N0mad написав:
А если оформить именную карту, то обычная перестанет действовать, так? Две карты сразу хотелось бы...
Да, пока что единственный вариант допки это Google pay
А не пробовали несколько токенов под ГПэй выпустить, на разных телепонах с одним гугл-экком?
Под одним аккаунтом не пробовал, но под разными работает. У меня добавлена карта жены, у неё моя
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Додано: Пон 30 лип, 2018 16:19
Вкладчик1234 написав: inflew написав:
Я думаю, этот вопрос стоит задать автору промоссылки. Это же не официальная акция монобанка, а какой-то сотрудник страховой выложил свою реф ссылку.
Приходили бумажные письма НЕклиентам монобанка (от монобанка) с такой заманухой.
99,999% слив инфо был из привата, т.к. пришло моему родственнику с немаленьким депо в привате, и ещё парой старых пустых зарплаток в других банках
Монобанк, проводит совместную рекламную кампанию с Ингосстрах, где рекламируются услуги партнера. Монобанк не владеет никакими данными о получателях писем до тех пор, пока получатель не зарегистрируется в приложении Монобанка.
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
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Додано: Пон 30 лип, 2018 16:19
ALEX66 написав:Вкладчик1234
Спасибо , надо попробовать , в следующем месяце .
Предложения может уже не быть
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Додано: Пон 30 лип, 2018 17:01
monobank_ua написав:
Монобанк, проводит совместную рекламную кампанию с Ингосстрах, где рекламируются услуги партнера. Монобанк не владеет никакими данными о получателях писем до тех пор, пока получатель не зарегистрируется в приложении Монобанка.
Да спору нет
Но откуда-то ж берутся (брались) адреса и ФИО получателей писем, причем очень
таргетированно
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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