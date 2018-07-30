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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 819820821822
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 15:37

  N0mad написав:А если оформить именную карту, то обычная перестанет действовать, так? Две карты сразу хотелось бы...

Да, пока что единственный вариант допки это Google pay
HackStock
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 15:52

  HackStock написав:
  N0mad написав:А если оформить именную карту, то обычная перестанет действовать, так? Две карты сразу хотелось бы...

Да, пока что единственный вариант допки это Google pay

А не пробовали несколько токенов под ГПэй выпустить, на разных телепонах с одним гугл-экком?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 16:17

  clientage написав:
  HackStock написав:
  N0mad написав:А если оформить именную карту, то обычная перестанет действовать, так? Две карты сразу хотелось бы...

Да, пока что единственный вариант допки это Google pay

А не пробовали несколько токенов под ГПэй выпустить, на разных телепонах с одним гугл-экком?

Под одним аккаунтом не пробовал, но под разными работает. У меня добавлена карта жены, у неё моя
HackStock
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 16:19

  Вкладчик1234 написав:
  inflew написав:Я думаю, этот вопрос стоит задать автору промоссылки. Это же не официальная акция монобанка, а какой-то сотрудник страховой выложил свою реф ссылку.

Приходили бумажные письма НЕклиентам монобанка (от монобанка) с такой заманухой.
99,999% слив инфо был из привата, т.к. пришло моему родственнику с немаленьким депо в привате, и ещё парой старых пустых зарплаток в других банках


Монобанк, проводит совместную рекламную кампанию с Ингосстрах, где рекламируются услуги партнера. Монобанк не владеет никакими данными о получателях писем до тех пор, пока получатель не зарегистрируется в приложении Монобанка.
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 16:19

Re: Monobank

ALEX66 написав:Вкладчик1234
Спасибо , надо попробовать , в следующем месяце .
Предложения может уже не быть
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 17:01

  monobank_ua написав:Монобанк, проводит совместную рекламную кампанию с Ингосстрах, где рекламируются услуги партнера. Монобанк не владеет никакими данными о получателях писем до тех пор, пока получатель не зарегистрируется в приложении Монобанка.

Да спору нет :)
Но откуда-то ж берутся (брались) адреса и ФИО получателей писем, причем очень таргетированно :)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 17:37

Re: Monobank

  inflew написав:...а какой-то сотрудник страховой выложил свою реф ссылку.
Там одна общая ссылка для всех.

Так что лучше: 100 грн кеш-бека или страховка Ингосстрах?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 17:43

  MASolomko написав:Так что лучше: 100 грн кеш-бека или страховка Ингосстрах?

Я бы взял кешбек
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 18:01

  Вкладчик1234 написав:
  monobank_ua написав:Монобанк, проводит совместную рекламную кампанию с Ингосстрах, где рекламируются услуги партнера. Монобанк не владеет никакими данными о получателях писем до тех пор, пока получатель не зарегистрируется в приложении Монобанка.

Да спору нет :)
Но откуда-то ж берутся (брались) адреса и ФИО получателей писем, причем очень таргетированно :)


Рассылку проводил не Монобанк, а сама компания Ингосстрах.
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
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