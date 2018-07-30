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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 820821822823 Додано: Пон 30 лип, 2018 21:04 Все смешалось в доме Облонских... Теоретически, партнерство с Ингосстрахом позволяло привлечь Монобанку новых клиентов. Официально, оно началось в декабре с рассылки Ингосстрахом своим клиентам писем с предложением получить карту Монобанка. Неоднозначным решением при этом было указывать в письме потенциальный кредитный лимит, который по уже сложившейся традиции существенно отличался от фактического при получении карты. Тогда Монобанку приходилось оправдываться, что Ингосстрах указывал в письме лимит, рассчитаный по своей скоринговой модели. Кроме бывших и действующих клиентов, Ингосстрах разослал такие письма также по полученным от привата согласно агентского соглашения адресам клиентов, которые согласились получать такие рекламные материалы. Ну а спустя несколько месяцев, Монобанк разместил на своем сайте промо-ссылку для всех желающих получить бесплатную годовую страховку вместе с картой. Bosstone Повідомлень: 800 З нами з: 21.04.10 Подякував: 534 раз. Подякували: 74 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 лип, 2018 23:27 monobank_ua написав: Вкладчик1234 написав: inflew написав: Я думаю, этот вопрос стоит задать автору промоссылки. Это же не официальная акция монобанка, а какой-то сотрудник страховой выложил свою реф ссылку. Я думаю, этот вопрос стоит задать автору промоссылки. Это же не официальная акция монобанка, а какой-то сотрудник страховой выложил свою реф ссылку.

Приходили бумажные письма НЕклиентам монобанка (от монобанка) с такой заманухой.

99,999% слив инфо был из привата, т.к. пришло моему родственнику с немаленьким депо в привате, и ещё парой старых пустых зарплаток в других банках Приходили бумажные письма НЕклиентам монобанка (от монобанка) с такой заманухой.99,999% слив инфо был из привата, т.к. пришло моему родственнику с немаленьким депо в привате, и ещё парой старых пустых зарплаток в других банках



Монобанк, проводит совместную рекламную кампанию с Ингосстрах, где рекламируются услуги партнера. Монобанк не владеет никакими данными о получателях писем до тех пор, пока получатель не зарегистрируется в приложении Монобанка. Монобанк, проводит совместную рекламную кампанию с, где рекламируются услуги партнера. Монобанк не владеет никакими данными о получателях писем до тех пор, пока получатель не зарегистрируется в приложении Монобанка.

СПАТ «Інгосстра́х» (рос. Ингосстрах) — одна з найбільших російських страхових компаній, постійно входить до десятки найбільших 10 страховиків у Росії



После этого момента Моня лично у меня идёт на полку или для кэшбэка 5+ % СПАТ «Інгосстра́х» (рос. Ингосстрах) — одна з найбільших російських страхових компаній, постійно входить до десятки найбільших 10 страховиків у РосіїПосле этого момента Моня лично у меня идёт на полку или для кэшбэка 5+ % Vint Повідомлень: 808 З нами з: 14.07.08 Подякував: 23 раз. Подякували: 127 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 820821822823 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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