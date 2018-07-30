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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 820821822823
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 21:04

Все смешалось в доме Облонских... Теоретически, партнерство с Ингосстрахом позволяло привлечь Монобанку новых клиентов. Официально, оно началось в декабре с рассылки Ингосстрахом своим клиентам писем с предложением получить карту Монобанка. Неоднозначным решением при этом было указывать в письме потенциальный кредитный лимит, который по уже сложившейся традиции существенно отличался от фактического при получении карты. Тогда Монобанку приходилось оправдываться, что Ингосстрах указывал в письме лимит, рассчитаный по своей скоринговой модели. Кроме бывших и действующих клиентов, Ингосстрах разослал такие письма также по полученным от привата согласно агентского соглашения адресам клиентов, которые согласились получать такие рекламные материалы. Ну а спустя несколько месяцев, Монобанк разместил на своем сайте промо-ссылку для всех желающих получить бесплатную годовую страховку вместе с картой.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 23:27

  monobank_ua написав:
  Вкладчик1234 написав:
  inflew написав:Я думаю, этот вопрос стоит задать автору промоссылки. Это же не официальная акция монобанка, а какой-то сотрудник страховой выложил свою реф ссылку.

Приходили бумажные письма НЕклиентам монобанка (от монобанка) с такой заманухой.
99,999% слив инфо был из привата, т.к. пришло моему родственнику с немаленьким депо в привате, и ещё парой старых пустых зарплаток в других банках


Монобанк, проводит совместную рекламную кампанию с Ингосстрах, где рекламируются услуги партнера. Монобанк не владеет никакими данными о получателях писем до тех пор, пока получатель не зарегистрируется в приложении Монобанка.

СПАТ «Інгосстра́х» (рос. Ингосстрах) — одна з найбільших російських страхових компаній, постійно входить до десятки найбільших 10 страховиків у Росії

После этого момента Моня лично у меня идёт на полку или для кэшбэка 5+ %
Vint
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 00:09

Re: Monobank

підкажіть, будь ласка, якусь альтернативу монобанку для дешевих переказів за реквізитами із можливістю швидко отримати квитанцію.
Bambula
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 00:43

  Vint написав:
  monobank_ua написав:СПАТ «Інгосстра́х» (рос. Ингосстрах) — одна з найбільших російських страхових компаній, постійно входить до десятки найбільших 10 страховиків у Росії

После этого момента Моня лично у меня идёт на полку или для кэшбэка 5+ %


Хм. Люди которые считают разные компании одним целым только по названию, лично меня пугают...

ЗЫ. украинская дочка российского Ингосстраха - АСК «ИНГО Украина».
makor06
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 00:49

  Vint написав:СПАТ «Інгосстра́х» (рос. Ингосстрах) — одна з найбільших російських страхових компаній, постійно входить до десятки найбільших 10 страховиків у Росії

После этого момента Моня лично у меня идёт на полку или для кэшбэка 5+ %


Монобанк не работает ни с российским Ингосстрахом, ни с его укр.дочкой Инго Украина.
Днепровский Ингосстрах - детище Привата.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 00:51

Он вообще-то не ИнгоССтрах, а ИнгоСтрах. У меня так в договоре каско написано.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 00:53

  Bambula написав:підкажіть, будь ласка, якусь альтернативу монобанку для дешевих переказів за реквізитами із можливістю швидко отримати квитанцію.

важнее швидко отримати квитанцію или швидко отримати кошти :?:
Моня ж эстонец- на след раб день СЭПит
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 01:03

  WachtAmRhein написав:Он вообще-то не ИнгоССтрах, а ИнгоСтрах. У меня так в договоре каско написано.

Документы на сс.
Bosstone
 
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  #<1 ... 820821822823
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