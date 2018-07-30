Все смешалось в доме Облонских... Теоретически, партнерство с Ингосстрахом позволяло привлечь Монобанку новых клиентов. Официально, оно началось в декабре с рассылки Ингосстрахом своим клиентам писем с предложением получить карту Монобанка. Неоднозначным решением при этом было указывать в письме потенциальный кредитный лимит, который по уже сложившейся традиции существенно отличался от фактического при получении карты. Тогда Монобанку приходилось оправдываться, что Ингосстрах указывал в письме лимит, рассчитаный по своей скоринговой модели. Кроме бывших и действующих клиентов, Ингосстрах разослал такие письма также по полученным от привата согласно агентского соглашения адресам клиентов, которые согласились получать такие рекламные материалы. Ну а спустя несколько месяцев, Монобанк разместил на своем сайте промо-ссылку для всех желающих получить бесплатную годовую страховку вместе с картой.
inflew написав:Я думаю, этот вопрос стоит задать автору промоссылки. Это же не официальная акция монобанка, а какой-то сотрудник страховой выложил свою реф ссылку.
Приходили бумажные письма НЕклиентам монобанка (от монобанка) с такой заманухой. 99,999% слив инфо был из привата, т.к. пришло моему родственнику с немаленьким депо в привате, и ещё парой старых пустых зарплаток в других банках
Монобанк, проводит совместную рекламную кампанию с Ингосстрах, где рекламируются услуги партнера. Монобанк не владеет никакими данными о получателях писем до тех пор, пока получатель не зарегистрируется в приложении Монобанка.
СПАТ «Інгосстра́х» (рос. Ингосстрах) — одна з найбільших російських страхових компаній, постійно входить до десятки найбільших 10 страховиків у Росії
После этого момента Моня лично у меня идёт на полку или для кэшбэка 5+ %