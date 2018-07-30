Додано: Пон 30 лип, 2018 21:04

Все смешалось в доме Облонских... Теоретически, партнерство с Ингосстрахом позволяло привлечь Монобанку новых клиентов. Официально, оно началось в декабре с рассылки Ингосстрахом своим клиентам писем с предложением получить карту Монобанка. Неоднозначным решением при этом было указывать в письме потенциальный кредитный лимит, который по уже сложившейся традиции существенно отличался от фактического при получении карты. Тогда Монобанку приходилось оправдываться, что Ингосстрах указывал в письме лимит, рассчитаный по своей скоринговой модели. Кроме бывших и действующих клиентов, Ингосстрах разослал такие письма также по полученным от привата согласно агентского соглашения адресам клиентов, которые согласились получать такие рекламные материалы. Ну а спустя несколько месяцев, Монобанк разместил на своем сайте промо-ссылку для всех желающих получить бесплатную годовую страховку вместе с картой.