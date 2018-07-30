|
|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 лип, 2018 14:02
Bambula написав: Мизантрóп написав: Bambula написав:
підкажіть, будь ласка, якусь альтернативу монобанку для дешевих переказів за реквізитами із можливістю швидко отримати квитанцію.
важнее швидко отримати квитанцію или швидко отримати кошти
Моня ж эстонец- на след раб день СЭПит
Хз. Купую нерухомість. Потрібно регулярно проводити досить великі платежі протягом року, а мені лінь ходити кожен раз в банк. Але у моні такі апетити, що ну його. Маю ще картку Кредо, там комісія нижча - 0,2%(макс 300 гривень), мабуть її і використовуватиму.
В ПроКредите бесплатно. Только месячная комиссия 165 грн за обслуживание счета. СЭП уходит быстро.
-
inflew
-
-
- Повідомлень: 225
- З нами з: 28.01.16
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 31 лип, 2018 14:08
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 25093
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2006 раз.
- Подякували: 2825 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 31 лип, 2018 14:15
clientage
Не, если заходит хотя бы 2К евро через свифт на карту, то 250 гривен абонплаты выгоднее, чем "бесплатная карта" с 1% обналички. Бывает больше, плюс то да сё типа бесплатных сэпов... в общем, простая математика.
Ах да, и самая нямка - электронный депозитный сейф.
-
Amid
-
-
- Повідомлень: 740
- З нами з: 12.06.08
- Подякував: 64 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 31 лип, 2018 14:49
Amid
У настоящих свинорылов свифты заходят на моню, а потом перекидываются на карту с бесплатным снятием. Это сложная математика.
-
Poleg
-
-
- Повідомлень: 198
- З нами з: 23.03.12
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 31 лип, 2018 15:00
Poleg
А как снять с мони в валюте? Не вижу никакого смысла в том, чтобы валюту по непонятному курсу конвертировать в гривну, обналичивать гривну с комиссией в 0.5%, бегать по обменкам назад менять. А можно просто пойти в кассу прокредита и снять валюту, причём, ровно столько, сколько зашло. Или это совсем сложная математика.
Перекидывать бесплатно с мони на другую карту чтобы с неё снять, напомните какое ограничение по сумме в месяц на бесплатный перевод? Мне кажется, это не очень интересная сумма.
-
Amid
-
-
- Повідомлень: 740
- З нами з: 12.06.08
- Подякував: 64 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 31 лип, 2018 15:03
Amid написав:
Ах да, и самая нямка - электронный депозитный сейф.
это что за зверь?
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 7816
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 217 раз.
- Подякували: 1071 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 31 лип, 2018 15:40
Stringer
Эта такая штука, благодаря которой вы можете за 10 секунд загрузить пачку из 150-и купюр, причём, даже в валюте (да, Прокредит единственный, кто такое предлагает на сегодняшний день), в противоположность зелёным тумбам, со скоростью 2 купюры/минута и, насколько мне известно, они 500ки не принимают. Попробуйте таким образом загрузить 30-40К грн.
-
Amid
-
-
- Повідомлень: 740
- З нами з: 12.06.08
- Подякував: 64 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 31 лип, 2018 15:43
Бегемот 500-ки жрёт без проблем
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 600
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 73 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 31 лип, 2018 15:46
mustbe
Возможно принимает, я не пользуюсь приватом, не обсуживаюсь в привате, про проблемы с приёмом пятисоток читал некоторое время назад на этом же форуме.
-
Amid
-
-
- Повідомлень: 740
- З нами з: 12.06.08
- Подякував: 64 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|