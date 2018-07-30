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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 821822823824
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 14:02

  Bambula написав:
  Мизантрóп написав:
  Bambula написав:підкажіть, будь ласка, якусь альтернативу монобанку для дешевих переказів за реквізитами із можливістю швидко отримати квитанцію.

важнее швидко отримати квитанцію или швидко отримати кошти :?:
Моня ж эстонец- на след раб день СЭПит


Хз. Купую нерухомість. Потрібно регулярно проводити досить великі платежі протягом року, а мені лінь ходити кожен раз в банк. Але у моні такі апетити, що ну його. Маю ще картку Кредо, там комісія нижча - 0,2%(макс 300 гривень), мабуть її і використовуватиму.

В ПроКредите бесплатно. Только месячная комиссия 165 грн за обслуживание счета. СЭП уходит быстро.
inflew
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 14:08

Re: Monobank

  inflew написав:Только месячная комиссия 165 грн за обслуживание

:shock: :shock:
А шо они там клиенту наливают каняк или шнапс за эти деньги? Шо и кондишн всегда работает в офисе? :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 14:15

clientage
Не, если заходит хотя бы 2К евро через свифт на карту, то 250 гривен абонплаты выгоднее, чем "бесплатная карта" с 1% обналички. Бывает больше, плюс то да сё типа бесплатных сэпов... в общем, простая математика.

Ах да, и самая нямка - электронный депозитный сейф.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 14:49

Amid
У настоящих свинорылов свифты заходят на моню, а потом перекидываются на карту с бесплатным снятием. Это сложная математика.
Poleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 15:00

Poleg
А как снять с мони в валюте? Не вижу никакого смысла в том, чтобы валюту по непонятному курсу конвертировать в гривну, обналичивать гривну с комиссией в 0.5%, бегать по обменкам назад менять. А можно просто пойти в кассу прокредита и снять валюту, причём, ровно столько, сколько зашло. Или это совсем сложная математика.

Перекидывать бесплатно с мони на другую карту чтобы с неё снять, напомните какое ограничение по сумме в месяц на бесплатный перевод? Мне кажется, это не очень интересная сумма.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 15:03

  Amid написав:
Ах да, и самая нямка - электронный депозитный сейф.

это что за зверь?
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 15:40

Stringer
Эта такая штука, благодаря которой вы можете за 10 секунд загрузить пачку из 150-и купюр, причём, даже в валюте (да, Прокредит единственный, кто такое предлагает на сегодняшний день), в противоположность зелёным тумбам, со скоростью 2 купюры/минута и, насколько мне известно, они 500ки не принимают. Попробуйте таким образом загрузить 30-40К грн.
Amid
 
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  #<1 ... 821822823824
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