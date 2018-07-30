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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 лип, 2018 17:14
Amid написав: Poleg написав:
Зачем? Матрас набить?
Может быть много причин, даже если и матрас набить
Его нет. Хоть тарифы пробежите глазами прежде чем писать.
Без комиссии вы можете совершать платежи по реквизитам в счет личных средств до 10 000 грн, но не более 20 000 грн в месяц. Свыше этого порога комиссия составит 0,5% в счет личных средств и 4% — в счет кредитных.
Не оно?
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Додано: Вів 31 лип, 2018 17:17
Amid написав: Poleg написав: Amid написав:
Зачем? Матрас набить?
Может быть много причин, даже если и матрас набить
Его нет. Хоть тарифы пробежите глазами прежде чем писать.
Без комиссии вы можете совершать платежи по реквизитам в счет личных средств до 10 000 грн, но не более 20 000 грн в месяц. Свыше этого порога комиссия составит 0,5% в счет личных средств и 4% — в счет кредитных.
Не оно?
Це платьожик. З карти на карту в принципі без обмежень.
Але більше 250000 на акаунт не рекомендується (фінмон забодає).
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Додано: Вів 31 лип, 2018 17:18
Amid переводы на личные и транзитные счета физлиц бесплатны
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Додано: Вів 31 лип, 2018 20:06
Ну , что вывел я очередные 500. Посмотрим чем завтра горох отомстит.
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Додано: Вів 31 лип, 2018 20:13
Ratatui
Может, супермаркеты упадут с 1% до 0%, не учитывая налог
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Amid
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