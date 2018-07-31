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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 823824825826>
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 17:14

  Amid написав:
  Poleg написав:
Зачем? Матрас набить?


Может быть много причин, даже если и матрас набить

Его нет. Хоть тарифы пробежите глазами прежде чем писать.


Без комиссии вы можете совершать платежи по реквизитам в счет личных средств до 10 000 грн, но не более 20 000 грн в месяц. Свыше этого порога комиссия составит 0,5% в счет личных средств и 4% — в счет кредитных.


Не оно?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 17:17

  Amid написав:
  Poleg написав:
  Amid написав:
Зачем? Матрас набить?


Может быть много причин, даже если и матрас набить

Его нет. Хоть тарифы пробежите глазами прежде чем писать.


Без комиссии вы можете совершать платежи по реквизитам в счет личных средств до 10 000 грн, но не более 20 000 грн в месяц. Свыше этого порога комиссия составит 0,5% в счет личных средств и 4% — в счет кредитных.


Не оно?

Це платьожик. З карти на карту в принципі без обмежень.
Але більше 250000 на акаунт не рекомендується (фінмон забодає). :(
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 17:18

Amid переводы на личные и транзитные счета физлиц бесплатны
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 20:06

Ну , что вывел я очередные 500. Посмотрим чем завтра горох отомстит.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 20:13

Ratatui
Может, супермаркеты упадут с 1% до 0%, не учитывая налог :)
Amid
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 20:15

  Amid написав:Ratatui
Может, супермаркеты упадут с 1% до 0%, не учитывая налог :)


Или -0,5 в сторону гороха. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 20:32

  Ratatui написав:
  Amid написав:Ratatui
Может, супермаркеты упадут с 1% до 0%, не учитывая налог :)


Или -0,5 в сторону гороха. :mrgreen:

злостным свинорылам обещали снижать на 1% в месяц,но не ниже 1%
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vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 23:07

Ну что, цветы под 1-е сентября дело нужное.
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wig
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 23:11

Re: Monobank

Аналогично. Вообще теперь ничего интересного
Faceless
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  #<1 ... 823824825826>
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