|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 лип, 2018 23:17
В конце месяца погашу за июль и оставлю для бесплатной отправки своих, другого применения не вижу.
Размер имеет значение.
-
2XL
-
-
- Повідомлень: 2771
- З нами з: 13.12.12
- Подякував: 750 раз.
- Подякували: 187 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 31 лип, 2018 23:19
-
undeadserf
-
-
- Повідомлень: 13
- З нами з: 08.09.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 31 лип, 2018 23:23
Всё IMHO
-
Вкладчик1234
-
-
- Повідомлень: 5898
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 3865 раз.
- Подякували: 1289 раз.
-
- Профіль
-
2
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему