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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 823824825826
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 23:17

Re: Monobank

В конце месяца погашу за июль и оставлю для бесплатной отправки своих, другого применения не вижу.
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undeadserf
 
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Faceless Жидкость для комаров теперь в супермакетах искать? :(
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Вкладчик1234
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