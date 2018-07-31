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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 823824825826
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 23:17

Re: Monobank

В конце месяца погашу за июль и оставлю для бесплатной отправки своих, другого применения не вижу.
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 23:19

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undeadserf
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 23:21

Faceless Жидкость для комаров теперь в супермакетах искать? :(
LEXX
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 23:23

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Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 23:39

можно таксикоманить

я думаю есть какие-то точки интересные для развлечения. Может стриптиз заказать? :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 23:42

цветы подарю теще на день независимости :P :P :P :
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 00:08

Категории с каждым месяцем всё скуднее и беднее. Продукты с 4% съехали до 2%. Аптек вообще нет. Пользоваться кредитными не стимулируют. Переводы обрезают.
Карта второй месяц на полке отдыхает.
И где эти уникальные условия из-за экономии на отделениях и персонале?
Сдулся моня совсем. Скучный, дряхлый и неинтересный, как старый трясущийся дед на лавке во дворе.
Востаннє редагувалось Gas в Сер 01 сер, 2018 00:18, всього редагувалось 1 раз.
Мой кот обосрался. Очень вероятно, что за этим стоит Британия, поскольку другого правдоподобного объяснения не существует.
Gas
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 00:14

  Amid написав:Stringer
Эта такая штука, благодаря которой вы можете за 10 секунд загрузить пачку из 150-и купюр, причём, даже в валюте (да, Прокредит единственный, кто такое предлагает на сегодняшний день), в противоположность зелёным тумбам, со скоростью 2 купюры/минута и, насколько мне известно, они 500ки не принимают. Попробуйте таким образом загрузить 30-40К грн.


Такі, пам'ятаю, ще десь в 2009 були в Астра банку...
Bambula
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 00:39

Re: Monobank

Amid написав:Stringer
Эта такая штука, благодаря которой вы можете за 10 секунд загрузить пачку из 150-и купюр, причём, даже в валюте (да, Прокредит единственный, кто такое предлагает на сегодняшний день), в противоположность зелёным тумбам, со скоростью 2 купюры/минута и, насколько мне известно, они 500ки не принимают. Попробуйте таким образом загрузить 30-40К грн.
У Альфы еще есть, но принимают только гривну.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 01:07

Re: Monobank

  Gas написав:Сдулся моня совсем. Скучный, дряхлый и неинтересный, как старый трясущийся дед на лавке во дворе.

...а как дышал ..как дышал (с) :mrgreen:
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-VICTOR-
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