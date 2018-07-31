Додано: Сер 01 сер, 2018 00:08

Категории с каждым месяцем всё скуднее и беднее. Продукты с 4% съехали до 2%. Аптек вообще нет. Пользоваться кредитными не стимулируют. Переводы обрезают.

Карта второй месяц на полке отдыхает.

И где эти уникальные условия из-за экономии на отделениях и персонале?

Сдулся моня совсем. Скучный, дряхлый и неинтересный, как старый трясущийся дед на лавке во дворе.

Востаннє редагувалось Gas в Сер 01 сер, 2018 00:18, всього редагувалось 1 раз.

Мой кот обосрался. Очень вероятно, что за этим стоит Британия, поскольку другого правдоподобного объяснения не существует.