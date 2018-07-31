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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 лип, 2018 23:17
В конце месяца погашу за июль и оставлю для бесплатной отправки своих, другого применения не вижу.
Размер имеет значение.
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Додано: Вів 31 лип, 2018 23:19
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undeadserf
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Додано: Вів 31 лип, 2018 23:23
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: Вів 31 лип, 2018 23:39
можно таксикоманить
я думаю есть какие-то точки интересные для развлечения. Может стриптиз заказать?
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proftpd66
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Додано: Вів 31 лип, 2018 23:42
цветы подарю теще на день независимости
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Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 01 сер, 2018 00:08
Категории с каждым месяцем всё скуднее и беднее. Продукты с 4% съехали до 2%. Аптек вообще нет. Пользоваться кредитными не стимулируют. Переводы обрезают.
Карта второй месяц на полке отдыхает.
И где эти уникальные условия из-за экономии на отделениях и персонале?
Сдулся моня совсем. Скучный, дряхлый и неинтересный, как старый трясущийся дед на лавке во дворе.
Востаннє редагувалось Gas
в Сер 01 сер, 2018 00:18, всього редагувалось 1 раз.
Мой кот обосрался. Очень вероятно, что за этим стоит Британия, поскольку другого правдоподобного объяснения не существует.
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Gas
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Додано: Сер 01 сер, 2018 00:14
Amid написав:Stringer
Эта такая штука, благодаря которой вы можете за 10 секунд загрузить пачку из 150-и купюр, причём, даже в валюте (да, Прокредит единственный, кто такое предлагает на сегодняшний день), в противоположность зелёным тумбам, со скоростью 2 купюры/минута и, насколько мне известно, они 500ки не принимают. Попробуйте таким образом загрузить 30-40К грн.
Такі, пам'ятаю, ще десь в 2009 були в Астра банку...
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Bambula
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Додано: Сер 01 сер, 2018 00:39
Amid написав:Stringer
Эта такая штука, благодаря которой вы можете за 10 секунд загрузить пачку из 150-и купюр, причём, даже в валюте (да, Прокредит единственный, кто такое предлагает на сегодняшний день), в противоположность зелёным тумбам, со скоростью 2 купюры/минута и, насколько мне известно, они 500ки не принимают. Попробуйте таким образом загрузить 30-40К грн.
У Альфы еще есть, но принимают только гривну.
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Faceless
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Додано: Сер 01 сер, 2018 01:07
Gas написав:
Сдулся моня совсем. Скучный, дряхлый и неинтересный, как старый трясущийся дед на лавке во дворе.
...а как дышал ..как дышал (с)
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-VICTOR-
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