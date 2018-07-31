Faceless написав:У Альфы еще есть, но принимают только гривну.Amid написав:Эта такая штука, благодаря которой вы можете за 10 секунд загрузить пачку из 150-и купюр
Это тот что с общим карманом на вход и на выход 150 листов принимает?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 сер, 2018 01:15
Re: Monobank
Это тот что с общим карманом на вход и на выход 150 листов принимает?
Додано: Сер 01 сер, 2018 02:20
Re: Monobank
Нет, то вы про банкомат ресайклинговый.
А есть ещё сейфы, не во всех отделениях правда. Они работают только на прием, жрут любой (относительно) объем. В основном для юрлиц.
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