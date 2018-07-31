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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 824825826827
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 01:15

Re: Monobank

Faceless написав:
Amid написав:Эта такая штука, благодаря которой вы можете за 10 секунд загрузить пачку из 150-и купюр
У Альфы еще есть, но принимают только гривну.


Это тот что с общим карманом на вход и на выход 150 листов принимает?
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 02:20

Re: Monobank

Aps написав:
Faceless написав:
Amid написав:Эта такая штука, благодаря которой вы можете за 10 секунд загрузить пачку из 150-и купюр
У Альфы еще есть, но принимают только гривну.


Это тот что с общим карманом на вход и на выход 150 листов принимает?
Нет, то вы про банкомат ресайклинговый.
А есть ещё сейфы, не во всех отделениях правда. Они работают только на прием, жрут любой (относительно) объем. В основном для юрлиц.
https://alfabank.ua/corporate-business/ ... tretih-lic
Faceless
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  #<1 ... 824825826827
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