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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 824825826827
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 01:15

Re: Monobank

Faceless написав:
Amid написав:Эта такая штука, благодаря которой вы можете за 10 секунд загрузить пачку из 150-и купюр
У Альфы еще есть, но принимают только гривну.


Это тот что с общим карманом на вход и на выход 150 листов принимает?
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 02:20

Re: Monobank

Aps написав:
Faceless написав:
Amid написав:Эта такая штука, благодаря которой вы можете за 10 секунд загрузить пачку из 150-и купюр
У Альфы еще есть, но принимают только гривну.


Это тот что с общим карманом на вход и на выход 150 листов принимает?
Нет, то вы про банкомат ресайклинговый.
А есть ещё сейфы, не во всех отделениях правда. Они работают только на прием, жрут любой (относительно) объем. В основном для юрлиц.
https://alfabank.ua/corporate-business/ ... tretih-lic
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 07:26

  undeadserf написав:Зображення


У меня всё плюс 1 к вашему.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 07:28

  -VICTOR- написав:
  Gas написав:Сдулся моня совсем. Скучный, дряхлый и неинтересный, как старый трясущийся дед на лавке во дворе.

...а как дышал ..как дышал (с) :mrgreen:


Похоже амброзии надышался.
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 08:06

Re: Monobank

Если в эпицентре или ашане купить саженцы, например. Будет как категория цветы? или строительство и продукты соответственно?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 08:18

  andreyiskra написав:Если в эпицентре или ашане купить саженцы, например. Будет как категория цветы? или строительство и продукты соответственно?


А если вы еще в Ашане при этом обувь прихватите?
Разрыв мозга у мони будет видать тогда. :)
Востаннє редагувалось Aps в Сер 01 сер, 2018 08:23, всього редагувалось 1 раз.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 08:21

У меня другой вопрос.
У "Монобанка" есть такая категория "Ремонт". На нее ни разу не было кэшбэка, верно?
Т.е. есть категории, которые по умолчанию не попадают в ежемесячные списки для выбора?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 08:24

Re: Monobank

Думаю, в случае тоскливой картины по предложениям кешбека, подобной августовской, давать обратную связь Гороху индивидуальным флешмобом - монофлешмобом,- не выбирая ни одной категории. Будет работать как стимул к минимизации оборотов по Моно в пользу других продуктов.
kosul
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 08:33

Aps Я хотел спросить о том, что код товара прописан в терминале и терминал сам выбирает в зависимости от покупки или присвоен всему магазину?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 08:38

Re: Monobank

Монобанк - обратите внимание, похоже вашей картой пользуются для махинаций
https://www.facebook.com/ukrop.bc/posts/818890388500864
motosmile
 
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