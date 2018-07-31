Faceless написав:У Альфы еще есть, но принимают только гривну.Amid написав:Эта такая штука, благодаря которой вы можете за 10 секунд загрузить пачку из 150-и купюр
Это тот что с общим карманом на вход и на выход 150 листов принимает?
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Додано: Сер 01 сер, 2018 01:15
Re: Monobank
Это тот что с общим карманом на вход и на выход 150 листов принимает?
Додано: Сер 01 сер, 2018 02:20
Re: Monobank
Нет, то вы про банкомат ресайклинговый.
А есть ещё сейфы, не во всех отделениях правда. Они работают только на прием, жрут любой (относительно) объем. В основном для юрлиц.
Додано: Сер 01 сер, 2018 07:28
Додано: Сер 01 сер, 2018 08:06
Re: Monobank
Если в эпицентре или ашане купить саженцы, например. Будет как категория цветы? или строительство и продукты соответственно?
Додано: Сер 01 сер, 2018 08:18
А если вы еще в Ашане при этом обувь прихватите?
Разрыв мозга у мони будет видать тогда.
Востаннє редагувалось Aps в Сер 01 сер, 2018 08:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 01 сер, 2018 08:21
У меня другой вопрос.
У "Монобанка" есть такая категория "Ремонт". На нее ни разу не было кэшбэка, верно?
Т.е. есть категории, которые по умолчанию не попадают в ежемесячные списки для выбора?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Сер 01 сер, 2018 08:24
Re: Monobank
Думаю, в случае тоскливой картины по предложениям кешбека, подобной августовской, давать обратную связь Гороху индивидуальным флешмобом - монофлешмобом,- не выбирая ни одной категории. Будет работать как стимул к минимизации оборотов по Моно в пользу других продуктов.
Додано: Сер 01 сер, 2018 08:33
Aps Я хотел спросить о том, что код товара прописан в терминале и терминал сам выбирает в зависимости от покупки или присвоен всему магазину?
Додано: Сер 01 сер, 2018 08:38
Re: Monobank
Монобанк - обратите внимание, похоже вашей картой пользуются для махинаций
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