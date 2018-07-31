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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 827828829830>
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 09:33

  Stargazer212 написав:А что входит в категорию "Развлечение и спорт" кроме спортклубов? Входят ли музеи, аттракционы всякие, магазины спортивного питания? Кто сталкивался?

У меня по этой категории прошел http://www.smyk.ua/ru/home_ru-2/
isen
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 09:35

Stargazer212
посмотрите еще здесь https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0
isen
 
Повідомлень: 218
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 09:37

підкажіть, будь ласка, якусь альтернативу монобанку для дешевих переказів за реквізитами із можливістю швидко отримати квитанцію.[/quote]
важнее швидко отримати квитанцію или швидко отримати кошти :?:
Моня ж эстонец- на след раб день СЭПит[/quote]

Хз. Купую нерухомість. Потрібно регулярно проводити досить великі платежі протягом року, а мені лінь ходити кожен раз в банк. Але у моні такі апетити, що ну його. Маю ще картку Кредо, там комісія нижча - 0,2%(макс 300 гривень), мабуть її і використовуватиму.[/quote]
В ПроКредите бесплатно. Только месячная комиссия 165 грн за обслуживание счета. СЭП уходит быстро.[/quote]

Только вы забыли указать:
1. Прокредит на регулярной основе поднимает абонплату;
2. Всего на всю Украину 7 отделений, 4 из которых в Киеве;
3. Чтобы снять с карты валюту нужно идти в центральное отделение на святошино (только там есть касса) или можно снять в отделении на печерске если там валюта будет в наличии;
g2v
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 09:37

  andreyiskra написав:Если в эпицентре или ашане купить саженцы, например. Будет как категория цветы? или строительство и продукты соответственно?

Категория Цветы в цветочном киоске напротив Ашана.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 09:44

  Lost написав:
  evgenkh написав:Хотел выбрать категории кэшбека на август, но показывает "Ошибка приложения". Удалил, чтобы переустановить - так теперь и вовсе не открывается. Котик машет лапкой, сообщая, что что-то пошло не так. Интересно, это у всех такое? И надолго ли?

Само пройдёт, удалять конечно же не надо:) от глюков не спасёт...
А вот с категориями совсем беда второй месяц подряд... После снижения % кешбека полность заменил более привлекательными аналогами. :lol: Сколько там неактивностью у моно считается :mrgreen: Может одумаются, дам им шанс :!:

А что, у Мони есть наказание за неактивность карты?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 09:45

Re: Monobank

У меня сегодня вообще прикол. Оплата авиабилетов через сайт Виз Эйра попала в категорию Прочие. Раньше, как ни странно, проходила как Путешествия.

Будьте бдительны.

P.S. Да. Имел неосторожность выбрать в этом месяце категорию Путешествия для кешбека :-)
ANDRII_DNIPRO
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 10:05

  ANDRII_DNIPRO написав:У меня сегодня вообще прикол. Оплата авиабилетов через сайт Виз Эйра попала в категорию Прочие. Раньше, как ни странно, проходила как Путешествия.

Будьте бдительны.

P.S. Да. Имел неосторожность выбрать в этом месяце категорию Путешествия для кешбека :-)

Это уже сам Моно свинорылит.
Видно добавили этот терминал в исключения. Типа "зачем платить свинорылам больше"?
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 10:08

Re: Monobank

А 10%% когда начисляют на остатки своих? В прошлом месяце были 1.07...
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 10:12

ANDRII_DNIPRO
Дубу в мордокнигу претензию накатайте. Если настроение хорошее, то смогут и кишмиш доначислить.
Poleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 10:14

  Alex_ki написав: Вике уже 500 достиг.

Вика это что?
andreyiskra
 
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