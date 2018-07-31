У меня по этой категории прошел
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 сер, 2018 09:33
У меня по этой категории прошел
Додано: Сер 01 сер, 2018 09:35
Stargazer212
посмотрите еще здесь
Додано: Сер 01 сер, 2018 09:37
підкажіть, будь ласка, якусь альтернативу монобанку для дешевих переказів за реквізитами із можливістю швидко отримати квитанцію.[/quote]
важнее швидко отримати квитанцію или швидко отримати кошти
Моня ж эстонец- на след раб день СЭПит[/quote]
Хз. Купую нерухомість. Потрібно регулярно проводити досить великі платежі протягом року, а мені лінь ходити кожен раз в банк. Але у моні такі апетити, що ну його. Маю ще картку Кредо, там комісія нижча - 0,2%(макс 300 гривень), мабуть її і використовуватиму.[/quote]
В ПроКредите бесплатно. Только месячная комиссия 165 грн за обслуживание счета. СЭП уходит быстро.[/quote]
Только вы забыли указать:
1. Прокредит на регулярной основе поднимает абонплату;
2. Всего на всю Украину 7 отделений, 4 из которых в Киеве;
3. Чтобы снять с карты валюту нужно идти в центральное отделение на святошино (только там есть касса) или можно снять в отделении на печерске если там валюта будет в наличии;
Додано: Сер 01 сер, 2018 09:37
Додано: Сер 01 сер, 2018 09:44
А что, у Мони есть наказание за неактивность карты?
Додано: Сер 01 сер, 2018 09:45
Re: Monobank
У меня сегодня вообще прикол. Оплата авиабилетов через сайт Виз Эйра попала в категорию Прочие. Раньше, как ни странно, проходила как Путешествия.
Будьте бдительны.
P.S. Да. Имел неосторожность выбрать в этом месяце категорию Путешествия для кешбека
Додано: Сер 01 сер, 2018 10:05
Это уже сам Моно свинорылит.
Видно добавили этот терминал в исключения. Типа "зачем платить свинорылам больше"?
Всё IMHO
Додано: Сер 01 сер, 2018 10:08
Re: Monobank
А 10%% когда начисляют на остатки своих? В прошлом месяце были 1.07...
Додано: Сер 01 сер, 2018 10:12
ANDRII_DNIPRO
Дубу в мордокнигу претензию накатайте. Если настроение хорошее, то смогут и кишмиш доначислить.
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