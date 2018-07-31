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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 827828829830
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 10:21

Re: Monobank

Будни спонсоров пикничка :)

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Mathias
 
Повідомлень: 42
З нами з: 25.05.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 10:25

Son of Sun Проценты будут насчитаны до конца текущего дня. Нужно немного подождать)
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
monobank_ua
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Представник банку
 
Повідомлень: 182
З нами з: 31.10.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 14 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 10:31

motosmile Спасибо. Передали пост для проверки ответственным сотрудникам.
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
monobank_ua
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 182
З нами з: 31.10.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 14 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 10:32

  andreyiskra написав:
  Alex_ki написав: Вике уже 500 достиг.

Вика это что?

WEEKEND CARD от "сводного брата".
sauvignon
 
Повідомлень: 158
З нами з: 19.08.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 39 раз.
 
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  #<1 ... 827828829830
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