Будни спонсоров пикничка
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 сер, 2018 10:21
Re: Monobank
Будни спонсоров пикничка
Додано: Сер 01 сер, 2018 10:25
Son of Sun Проценты будут насчитаны до конца текущего дня. Нужно немного подождать)
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
Додано: Сер 01 сер, 2018 10:31
motosmile Спасибо. Передали пост для проверки ответственным сотрудникам.
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
Додано: Сер 01 сер, 2018 10:32
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