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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 828829830831>
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 10:21

Re: Monobank

Будни спонсоров пикничка :)

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Mathias
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 10:25

Son of Sun Проценты будут насчитаны до конца текущего дня. Нужно немного подождать)
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
monobank_ua
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 10:31

motosmile Спасибо. Передали пост для проверки ответственным сотрудникам.
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
monobank_ua
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Повідомлень: 182
З нами з: 31.10.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 14 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 10:32

  andreyiskra написав:
  Alex_ki написав: Вике уже 500 достиг.

Вика это что?

WEEKEND CARD от "сводного брата".
sauvignon
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 11:02

Кто знает, можно ли сделать следующим образом: выбрать одну категорию, которую точно буду использовать, например, "продукты", а вторую не выбирать пока. А если меня занесет в командировку, числа эдак 15-го, перед оплатой в отеле выбрать вторую категорию "Путешествия", если занесет в "Спортмастер" раньше - выбрать "Развлечения и спорт" перед покупкой там. А то не могу определиться. Или надо именно сегодня обе категории выбрать?
Stargazer212
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 11:12

Re: Monobank

  Stargazer212 написав:Или надо именно сегодня обе категории выбрать?
Можно и не сегодня, но обязательно обе категории одновременно.
Мой кот обосрался. Очень вероятно, что за этим стоит Британия, поскольку другого правдоподобного объяснения не существует.
Gas
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 11:16

Gas Понятно. То есть, не выбрав вторую, по первой кэшбэк получать нельзя?
Stargazer212
 
Повідомлень: 19
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Подякував: 6 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 11:19

Re: Monobank

Stargazer212 написав:Gas Понятно. То есть, не выбрав вторую, по первой кэшбэк получать нельзя?

Именно
Mathias
 
Повідомлень: 43
З нами з: 25.05.16
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 11:39

  Stargazer212 написав:А что входит в категорию "Развлечение и спорт" кроме спортклубов? Входят ли музеи, аттракционы всякие, магазины спортивного питания? Кто сталкивался?


Магазин «Columbia». В Николаеве точно.
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 11:51

  ANDRII_DNIPRO написав:У меня сегодня вообще прикол. Оплата авиабилетов через сайт Виз Эйра попала в категорию Прочие. Раньше, как ни странно, проходила как Путешествия.

Будьте бдительны.

P.S. Да. Имел неосторожность выбрать в этом месяце категорию Путешествия для кешбека :-)

Ну, якщо з нашим улюбленим книжковим магазином шкода, але зрозуміло, то Віз - це явно подорожі і тут вже відверте кидалово зі сторони моні.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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