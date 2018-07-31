Будни спонсоров пикничка
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 сер, 2018 10:21
Re: Monobank
Будни спонсоров пикничка
Додано: Сер 01 сер, 2018 10:25
Son of Sun Проценты будут насчитаны до конца текущего дня. Нужно немного подождать)
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
Додано: Сер 01 сер, 2018 10:31
motosmile Спасибо. Передали пост для проверки ответственным сотрудникам.
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
Додано: Сер 01 сер, 2018 10:32
Додано: Сер 01 сер, 2018 11:02
Кто знает, можно ли сделать следующим образом: выбрать одну категорию, которую точно буду использовать, например, "продукты", а вторую не выбирать пока. А если меня занесет в командировку, числа эдак 15-го, перед оплатой в отеле выбрать вторую категорию "Путешествия", если занесет в "Спортмастер" раньше - выбрать "Развлечения и спорт" перед покупкой там. А то не могу определиться. Или надо именно сегодня обе категории выбрать?
Додано: Сер 01 сер, 2018 11:12
Re: Monobank
Можно и не сегодня, но обязательно обе категории одновременно.
Мой кот обосрался. Очень вероятно, что за этим стоит Британия, поскольку другого правдоподобного объяснения не существует.
Додано: Сер 01 сер, 2018 11:16
Gas Понятно. То есть, не выбрав вторую, по первой кэшбэк получать нельзя?
Додано: Сер 01 сер, 2018 11:19
Re: Monobank
Именно
Додано: Сер 01 сер, 2018 11:39
Додано: Сер 01 сер, 2018 11:51
Ну, якщо з нашим улюбленим книжковим магазином шкода, але зрозуміло, то Віз - це явно подорожі і тут вже відверте кидалово зі сторони моні.
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