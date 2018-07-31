monobank_ua,
Начислите, пож., КБ человеку за билеты. Какое такое прочее?
Звонок в кц-узнаете мсс-И требуйте долива пива после отстоя пены!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 сер, 2018 12:03
monobank_ua,
Начислите, пож., КБ человеку за билеты. Какое такое прочее?
Звонок в кц-узнаете мсс-И требуйте долива пива после отстоя пены!
Додано: Сер 01 сер, 2018 12:54
Додано: Сер 01 сер, 2018 12:55
guntherhouse777
а моня то причем. это банк который терминал установил такой мсс присвоил
Додано: Сер 01 сер, 2018 12:56
Узнал уже. МСС 3301. Только не нашел, что он означает. Кстати, логотип авиакомпании возле этой операции правильный.
Додано: Сер 01 сер, 2018 12:57
Напишу отзыв о пользовании новой услугой перевода денег с карты иностранного банка на карту Монобанка. Попробовал перевести евро с карты итальянского банка. Пытался дважды. Первый раз добросовестно вбил номер карты и ... приложение упало. Второй раз мобильное приложение итальянского банка запросило подтверждение, предварительно сообщив, что помимо суммы перевода будет авторизовано 9.95 евро. После этого я уже сам отменил операцию. Напрягло слово "авторизация". Не уверен, что итальянский банк вернёт потом эти 10 евро.
Не в качестве рекламы. Перевод в итоге сделал через paysend.
Из плюсов - очень "человеческая" поддержка.
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