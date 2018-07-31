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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 сер, 2018 13:38
В приложении Мони пишут диапазон по категории путешествия 3000-3299 а потом уже 3351 и дальше. Моне и платежным системам виднее. Видимо, Визз Эйр перестала быть авиакомпанией. Как в понедельник по этим билетам лететь-ума не приложу
Додано: Сер 01 сер, 2018 13:42
Re: Monobank
моня кинул на азс и автотовары. какая есть цьому альтернатива?
Додано: Сер 01 сер, 2018 13:54
Re: Monobank
тас, альфа, ексім
Додано: Сер 01 сер, 2018 14:05
Re: Monobank
Додано: Сер 01 сер, 2018 14:07
Спасибо, информация обновилась. Кэшбэк начислился.
В позапрошлом месяце покупал билеты Ryanair. Кэшбэк начислился по категории путешествия.
Додано: Сер 01 сер, 2018 14:17
ANDRII_DNIPRO
Андрей, когда покупали билеты, выбирали украинский или русский вариант сайта? У меня есть предположение, в частности не могу сходу загуглить, что в зависимости от языкового интерфейса wizzair.com могут появляться всякие дополнительные плюшки. Например, если Вы букините билеты через английскую версию сайта... Рискну предположить, что может быть они химичат как-то и с mcc для заданных языков...
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