RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 829830831832
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 13:38

В приложении Мони пишут диапазон по категории путешествия 3000-3299 а потом уже 3351 и дальше. Моне и платежным системам виднее. Видимо, Визз Эйр перестала быть авиакомпанией. Как в понедельник по этим билетам лететь-ума не приложу :-)
ANDRII_DNIPRO
 
Повідомлень: 14
З нами з: 01.07.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 13:42

Re: Monobank

моня кинул на азс и автотовары. какая есть цьому альтернатива?
andreyiskra
 
Повідомлень: 565
З нами з: 28.01.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 13:54

Re: Monobank

andreyiskra написав:моня кинул на азс и автотовары. какая есть цьому альтернатива?

тас, альфа, ексім
casper12
Аватар користувача
 
Повідомлень: 753
З нами з: 24.12.13
Подякував: 30 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 14:05

Re: Monobank

  klug написав:Свою провину визнають? Кишмиш нарахують чи ні?


Пока нет. Мантра стандартная:
- в терминале МСС код закодирован не как Путешествия,
- передали информацию в платежную систему,
- сами ничего не меняем.
ANDRII_DNIPRO
 
Повідомлень: 14
З нами з: 01.07.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 14:07

  monobank_ua написав:yuriyyerin Сейчас у нас есть небольшие трудности с отображением выписки.Нам нужно немного времени, чтоб все исправить. Эта задача является приоритетом №1.
Извините нас за временные сложности, спасибо за понимание и терпение!


Спасибо, информация обновилась. Кэшбэк начислился.

В позапрошлом месяце покупал билеты Ryanair. Кэшбэк начислился по категории путешествия.
yuriyyerin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 69
З нами з: 09.04.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 14:17

ANDRII_DNIPRO

Андрей, когда покупали билеты, выбирали украинский или русский вариант сайта? У меня есть предположение, в частности не могу сходу загуглить, что в зависимости от языкового интерфейса wizzair.com могут появляться всякие дополнительные плюшки. Например, если Вы букините билеты через английскую версию сайта... Рискну предположить, что может быть они химичат как-то и с mcc для заданных языков...
yuriyyerin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 69
З нами з: 09.04.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 829830831832
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Computer, Lost, wolt450, yuriyyerin і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (58622)
01.08.2018 15:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.