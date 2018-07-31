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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 сер, 2018 15:46
Билеты, купленные на сайте KLM, тоже проходят как "Путешествия".
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sauvignon
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Додано: Сер 01 сер, 2018 15:47
guntherhouse777 написав:
А что, у Мони есть наказание за неактивность карты?
нет
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Bosstone
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Додано: Сер 01 сер, 2018 15:54
Bosstone написав: guntherhouse777 написав:
А что, у Мони есть наказание за неактивность карты?
нет
в данном случае "наказанием" может стать лишение кредитного лимита как такового
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Lost
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Додано: Сер 01 сер, 2018 15:55
sauvignon уже стало ясно. Кешбека у Мони по Путешествиям пока не будет только по авиакомпаниям AZUL AIR (МСС 3300), но это редкая птица, и Визз Эйр (МСС 3301) - здесь попавших будет гораздо больше...
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ANDRII_DNIPRO
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Додано: Сер 01 сер, 2018 16:02
Вам говорят - пишите Дубу, клерки тут ничего не решают.
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Poleg
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Додано: Сер 01 сер, 2018 16:05
andreyiskra написав:
моня кинул на азс и автотовары. какая есть цьому альтернатива?
Обратитесь к суркисне в этом месяце.
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guntherhouse777
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Додано: Сер 01 сер, 2018 16:08
У чому прикол взагалі видавати авіакомпанії окремий MMС? Маркетологи вже зовсім двинулись...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Сер 01 сер, 2018 16:13
Poleg написав:
Вам говорят - пишите Дубу, клерки тут ничего не решают.
Уже написано. Посты для того, чтобы люди, которые планируют приобрести билеты в этих авиакомпаниях не рассчитывали до внесения изменений на кешбек. Зачем наступать всем на грабли? Пусть получат за интернет операцию в другом банке 2%, чем НЕ получат в этом банке 3%.
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ANDRII_DNIPRO
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Додано: Сер 01 сер, 2018 16:15
klug написав:
У чому прикол взагалі видавати авіакомпанії окремий MMС? Маркетологи вже зовсім двинулись...
А с чем их предлагаете объединить ?
С поездами или автобусами или с такси
Я вот удивлюсь почему у супермаркета нет своего МСС, а то покупаешь холодильник или духи под мерчантом продовольствия и ничо так
Ооой, шо это я
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 01 сер, 2018 16:16
klug написав:
У чому прикол взагалі видавати авіакомпанії окремий MMС? Маркетологи вже зовсім двинулись...
С разделением удобнее. Легче определять мерчанта при совместных акциях, кобрендах и т.д.
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ANDRII_DNIPRO
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