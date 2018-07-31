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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 831832833834>
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 15:46

Билеты, купленные на сайте KLM, тоже проходят как "Путешествия".
sauvignon
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 15:47

  guntherhouse777 написав:А что, у Мони есть наказание за неактивность карты?

нет
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 15:54

  Bosstone написав:
  guntherhouse777 написав:А что, у Мони есть наказание за неактивность карты?

нет

в данном случае "наказанием" может стать лишение кредитного лимита как такового
Lost
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 15:55

sauvignon уже стало ясно. Кешбека у Мони по Путешествиям пока не будет только по авиакомпаниям AZUL AIR (МСС 3300), но это редкая птица, и Визз Эйр (МСС 3301) - здесь попавших будет гораздо больше...
ANDRII_DNIPRO
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 16:02

Re: Monobank

Вам говорят - пишите Дубу, клерки тут ничего не решают.
Poleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 16:05

  andreyiskra написав:моня кинул на азс и автотовары. какая есть цьому альтернатива?

Обратитесь к суркисне в этом месяце.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 16:08

У чому прикол взагалі видавати авіакомпанії окремий MMС? Маркетологи вже зовсім двинулись...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 16:13

  Poleg написав:Вам говорят - пишите Дубу, клерки тут ничего не решают.

Уже написано. Посты для того, чтобы люди, которые планируют приобрести билеты в этих авиакомпаниях не рассчитывали до внесения изменений на кешбек. Зачем наступать всем на грабли? Пусть получат за интернет операцию в другом банке 2%, чем НЕ получат в этом банке 3%.
ANDRII_DNIPRO
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 16:15

  klug написав:У чому прикол взагалі видавати авіакомпанії окремий MMС? Маркетологи вже зовсім двинулись...

А с чем их предлагаете объединить ?
С поездами или автобусами или с такси
Я вот удивлюсь почему у супермаркета нет своего МСС, а то покупаешь холодильник или духи под мерчантом продовольствия и ничо так :)
Ооой, шо это я :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 16:16

  klug написав:У чому прикол взагалі видавати авіакомпанії окремий MMС? Маркетологи вже зовсім двинулись...


С разделением удобнее. Легче определять мерчанта при совместных акциях, кобрендах и т.д.
ANDRII_DNIPRO
 
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